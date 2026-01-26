강훈식, ‘잠수함 수주 지원’ 캐나다 출국…“진짜 친구는 겨울에 찾아온다”

강훈식 대통령 비서실장과 김정관 산업통상부 장관, 이용철 방위사업청장이 26일 인천 중구 인천국제공항 제2여객터미널에서 ‘캐나다 초계 잠수함 프로젝트’(CPSP) 사업 등 정부의 캐나다 방산 협력을 지원을 위해 출국장으로 이동하고 있다. 2026.01.26. 뉴시스

강 실장은 “언론 보도나 캐나다 정부에서 여러 계기를 통해 언급된 것처럼 잠수함 수주는 대한민국과 독일 양국으로 압축됐다”며 “독일은 자동차, 첨단화학 등 제조업 강국이고 우리가 잠수함 개발 초기에 독일에서 기술을 전수 받았음을 감안한다면 녹록지 않은 상황”이라고 했다.