강훈식, ‘잠수함 수주 지원’ 캐나다 출국…“진짜 친구는 겨울에 찾아온다”

강훈식 대통령비서실장이 26일 잠수함 사업 등 방산 협력 논의를 위해 캐나다로 출국하면서 “이번 잠수함 사업 수주 건은 최근 진행되는 방산 사업 중 가장 큰 규모 중 하나이고 국내 생산 유발 효과만 최소 40조 원이 넘을 것으로 추정한다”며 “수주에 성공한다면 300여 개 이상의 협력업체에 일거리가 주어지는 건 물론이고 200만 개 이상의 일자리도 창출될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.
강 실장은 이날 오전 인천국제공항에서 취재진과 만나 “전략경제협력 대통령 특사로 임무를 수행하기 위해 캐나다로 출국한다”며 이같이 말했다. 이어 “이번 특사단에는 김정관 산업통상부 장관, 이용철 방위사업청장을 비롯해 잠수함 사업을 직접 추진하는 한화, HD현대중공업은 물론이고 현대차 그룹을 포함한 다수의 우리 기업들이 함께한다”고 했다. 정의선 현대자동차그룹 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등이 합류할 예정인 것으로 알려졌다.
강 실장은 “언론 보도나 캐나다 정부에서 여러 계기를 통해 언급된 것처럼 잠수함 수주는 대한민국과 독일 양국으로 압축됐다”며 “독일은 자동차, 첨단화학 등 제조업 강국이고 우리가 잠수함 개발 초기에 독일에서 기술을 전수 받았음을 감안한다면 녹록지 않은 상황”이라고 했다.
강 실장은 “전략경제협력 특사 임무 수행 과정에서 여러 번 말씀드린 것처럼 이번 잠수함 캐나다 사업과 같이 큰 대규모 방산 사업은 무기의 성능이나 개별 기업의 역량만으로 도전하기에는 한계가 있다”며 “캐나다 정부도 이번 잠수함 사업 선정은 잠수함 자체의 성능, 가격 외에도 일자리 창출 등 산업 협력이 중요한 기준이 될 것이라고 밝힌 바 있다”고 했다.
강 실장은 “이번 방문을 통해 우리 잠수함의 우수한 성능과 더불어서 양국 간에 산업 협력, 그리고 안보 협력을 확대해야겠다는 정부의 의지를 캐나다 정부의 최고위급들을 만나 직접 전달하고자 한다”고 했다.
강 실장은 “캐나다 말에 ‘진짜 친구는 겨울에 찾아온다’고 하는 말이 있다고 한다”고 했다. 그러면서 “이번 주 캐나다는 영하 30도를 넘나드는 혹한”이라며 “수주 가능성을 조금이라도 더 높일 수 있다면, 대한민국의 진심을 전달할 수 있다면 이번 방문을 통해서 최선을 다하겠다는 게 저희 특사단의 역할”이라고 설명했다.
