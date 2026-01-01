정청래, 최고위원에 20분전 ‘합당 제안’ 알려… 당내 반발에 “靑과 조율”

[정청래, 조국에 합당 제안]
반청, ‘꼭꼭 숨긴 합당제안’ 성토… “정청래 독단적 결정에 심한 모멸감”
20명 반대 성명… 재신임 투표 거론도
친청은 “뭉치면 이익… 적극 환영”
더불어민주당 정청래 대표가 22일 조국혁신당과의 합당을 전격 제안한 것을 두고 당내 반발이 거세지고 있다. 반청(반정청래)계를 포함한 20명 이상의 의원들이 정 대표를 향해 “독단적 결정”이라고 공개적으로 비판하고 나선 것. 반청계 최고위원은 정 대표에 대한 재신임 투표도 거론했다.
이언주 최고위원은 정 대표의 합당 제안에 대해 “누가 이익을 얻는가를 생각해 봐야 한다. (정 대표의) 연임을 위한 포석이 아닌가”라며 “전 당원에게 직접 다 물어보고, 당 대표의 진퇴도 묻는 게 맞다”고 주장했다. 합당에 대한 전 당원 투표 등을 통해 정 대표의 재신임을 물어야 한다는 취지다.
김민석 국무총리와 가까운 강득구 최고위원은 소셜네트워크서비스(SNS)에서 발표 20분 전 합당 제안을 통보받았다며 “최고위가 거수기인가. 자괴감과 모멸감을 느낀다”고 했다. 이어 “이제는 도저히 참을 수 없게 됐다. 선을 넘어도 한참 넘었다”고 비판했다. 황명선 최고위원도 “당원이 주인인 정당을 내세워 1인 1표제를 추진하면서, 정작 당의 중대한 의사 결정에서 당원을 배제하는 것은 명백한 자기모순”이라고 비판했다.
20여 명의 의원은 정 대표의 합당 추진 방식에 이의를 제기하며 반대 성명 릴레이를 이어갔다. 박홍근 의원은 이날 코스피 5,000 돌파를 거론하며 “경제 회복을 넘어 대도약의 문이 열리고 있다. 그런데 정 대표가 갑자기 조국혁신당과의 합당이라는 초대형 이슈를 여의도 한가운데에 투척했다”며 “이게 벌써 몇 번째냐”고 한탄했다. 한 초선 의원은 “국민의힘은 180석 가까운 거대 여당에 대한 견제론을 퍼뜨리며 결집하는 반면 우리는 분열만 일으키게 될 것”이라며 “정 대표의 독단적 리더십에 대한 반발이 극대화된 상태다. 합당이 보류될 가능성도 없지 않다”고 말했다.
반면 ‘원조 친명’으로 분류되는 김영진 의원은 이날 의원총회에서 “합당은 빠르면 빠를수록 좋다”며 정 대표에게 힘을 실어줬다고 한다. 박지원 의원도 SNS에 “뭉치면 더 커지고 이익이며, 분열하면 망한다”며 “정 대표의 제안을 적극 환영한다”고 썼다.
당내 반발이 이어지자 정 대표는 의총에서 “조국혁신당 합당 추진은 당청이 조율해서 한 것”이라고 밝힌 것으로 전해졌다.
청와대는 정 대표 측이 합당 제안에 대해 사전 공유해 왔다고 밝혔지만 시점에 대해선 언급하지 않았다. 여권 관계자는 “이재명 대통령은 당 대표 시절부터 조국혁신당과 통합해야 한다는 입장이었다”면서도 “정 대표의 통합 제안은 갑자기 급물살을 탄 것으로 보인다”고 말했다.
댓글 0