80대 몰던 승용차 상가 돌진…"가속 페달 밟은 듯"

  동아일보

  입력 2026년 1월 22일 17시 30분

경찰. 뉴스1
경기 평택시에서 80대 남성이 몰던 차량이 휴대전화 대리점으로 돌진했다. 경찰은 운전자가 실수로 가속 페달을 밟은 것으로 파악하고 있다.

22일 오후 2시 5분경 평택시 비전동 한 도로에서 80대 남성 A 씨가 몰던 QM3가 인근 상가 1층 휴대전화 대리점으로 돌진했다.

다행히 인명 피해는 없었으나 건물 유리창과 집기 등이 파손됐다.

당시 A 씨는 차량을 몰고 후진을 하던 중 정차 중인 버스와 충돌했고, 이후 갑자기 가속 페달을 밟으면서 사고를 낸 것으로 파악됐다.

경찰은 A 씨가 버스와 충돌한 뒤 당황한 나머지 가속 페달을 밟은 것으로 보고, 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
