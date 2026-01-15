오세훈 “한동훈 제명은 곧 공멸”…안철수 “문제 풀 기회 있어”

국민의힘 중앙윤리위원회가 ‘당원게시판 사건’과 관련해 한동훈 전 대표에 대한 제명을 의결한 것을 두고 당내 중진 인사로 분류되는 오세훈 서울시장과 안철수 의원이 우려를 표하며 해법 마련을 촉구했다.
15일 오 시장은 페이스북을 통해 “제명은 곧 공멸”이라고 강하게 비판했다. 그는 “자숙과 성찰을 보여야 할 때 분열과 충돌의 모습을 보이는 국민의힘은 비정상의 길, 공멸의 길을 가고 있다”고 했다.
오 시장은 “특검이 윤석열 전 대통령에게 사형을 구형한 날, 윤리위는 한 전 대표 제명을 의결했다”며 “국민의힘의 이런 생경한 모습에 국민은 참담함과 실망을 느끼고 있다”고 지적했다.
이어 “통합의 우군인 이준석 전 당 대표를 억지로 쫓아내고, 결국 무너지는 길을 가야만 했던 그 뼈아픈 교훈을 잊었느냐”라며 “뼈아픈 과거와 단절하는데 주저함이 없어야 한다. 모든 세력을 통합해 오만한 거대 권력과 맞서야 한다”고 강조했다.
그러면서 장동혁 당 대표를 향해 “이제는 멈춰야 한다”며 “더 큰 리더십으로 당을 이끌어야 한다”고 당부했다.
한 전 대표를 상대로는 “당원들이 납득할 설명을 해줘야 한다”며 “통합과 화해의 명분을 먼저 마련해달라”고 했다.
안철수 의원도 이날 페이스북에서 한 전 대표에게 “문제를 풀 기회가 있다”며 해명을 촉구했다.
안 의원은 “한 전 대표에게 이 문제를 해결할 시간이 남아 있다고 생각한다”며 “여론조작 계정으로 지목된 IP 주소, 즉 가족 5인의 명의로 1400여 개의 게시글이 작성된 2개의 IP 주소가 한 전 대표와 무관함을 스스로 입증한다면 지금의 혼란은 바로 정리될 수 있다”고 주장했다.
이어 “특정 시기에 1000개 이상의 글이 2개의 IP에서 생산됐다면 이는 어떤 고정된 장소의 인터넷 공유기를 거쳐 작성된 것으로 볼 수 있다”며 “이동 중, 또는 지역이 다르면 IP도 글마다 달라지기 때문”이라고 설명했다.
그러면서 “당무감사위원회 조사 자료에 따르면 IP 및 로그 등 모든 기록이 당 서버 관리 업체에 보존돼 있다고 한다”며 “따라서 한 전 대표가 스스로 당시 자신과 관련된 장소의 IP 주소를 서버 업체에 제시하고, 업체에서 여론조작 IP와 대조 및 일치 여부만이라도 간단하게 확인하는 것이 문제의 핵심”이라고 했다.
안 의원은 “당원게시판 문제는 음모나 적대, 감정의 문제가 아니라 근본적인 사실을 통해 확인할 수 있는 사안”이라며 “팩트는 놓아두고, 갈등의 강도만 높이는 방향으로 가선 안 된다. 안타까운 일”이라고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0