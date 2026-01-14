다카이치 “공급망 등 경제안보 협력 깊이 논의”

다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리는 13일 한일 정상회담에서 “공급망 협력에 대해 깊은 논의를 했다”고 밝혔다. 중국이 일본에 대한 희토류 등의 수출통제 조치를 취한 가운데 한국과 공급망 협력을 추진하겠다는 뜻을 밝힌 것이다.
다카이치 총리는 “경제안보 분야에선 전략적이고 서로에게 이익이 되는 협력을 추진할 수 있도록 관계 부서 간 논의를 심화시키자는 데 의견을 같이 했다”며 이같이 말했다. 사토 게이(佐藤啓) 내각관방 부장관도 브리핑에서 “(한일 정상회담에서) 공급망 협력에 대해서도 깊이 있는 논의를 했다”며 “중국에 대해서는 양 정상이 현 전략 환경을 감안해 폭넓은 의견 교환을 했다. 그 이상의 구체적인 내용은 밝히기 어렵다”고 했다.
이 대통령은 “경제 분야에서는 양국이 교역 중심의 협력을 넘어 경제안보와 과학기술 그리고 국제규범을 함께 만들어 가기 위한 좀 더 포괄적인 협력이 필요하다는 데 공감했다”고 밝혔다.
양 정상은 스캠(사기) 등 초국가 범죄에 대한 공동 대응을 강조했다. 이 대통령은 “경찰청 주도로 발족한 국제공조 협의체에 일본이 참여하기로 했다”면서 “양국 공조를 제도적으로 뒷받침하기 위한 합의문도 채택하기로 했다”고 했다. 다카이치 총리도 “국경을 초월한 조직적 사기는 양국 공통의 과제”라고 했다. 인공지능(AI), 지식재산 보호, 미래 세대 교류 분야 등에서도 협력을 확대하기로 했다.
이날 정상회담에선 한국이 추진 중인 일본 주도의 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입도 논의됐다고 일본 측은 밝혔다. 게이 부장관은 일본 후쿠시마산(産) 수산물 수입에 대해선 “양국 간에 충분히 소통하고 싶다는 뜻을 전달했다”고 말했다.
댓글 0