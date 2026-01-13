이혜훈 청문회, 갑질 폭로 前보좌진 증인 채택 무산

재경위, 19일 인사청문회 실시 의결
부정청약 관련 남편·시어머니도 불출석

이혜훈 초대 기획예산처 장관 후보자가 12일 오전 서울 중구 예금보험공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.1.12/뉴스1
국회 재정경제기획위원회가 13일 이혜훈 기획예산처 장관 후보자의 인사청문회 실시계획서를 의결했다. 이 후보자의 인사청문회는 19일 오전 10시에 개최된다. 단 자료 제출이 미비할 경우 인사 청문회 일정이 변경될 수 있다는 단서를 달았다.

당초 재경위는 전날 오후 2시에 전체회의를 열고 이 후보자의 청문회 일정과 증인, 참고인 채택 등을 조율할 예정이었으나 여야 간 입장 차를 좁히지 못해 결국 합의가 불발됐었다.

이 후보자는 △서울 서초구 아파트 부정청약 의혹 △차남과 삼남의 공익근무 병역 특혜 의혹 △인천 영종도 땅 투기 의혹 △보좌진 갑질 의혹 등을 받고 있다.

국민의힘은 보좌진 갑질 및 아파트 부정청약 의혹 등을 규명하려면 전직 보좌진과 이 후보자의 남편, 시어머니까지도 증인으로 불러야 한다고 주장했지만 보좌진과 가족 등은 증인으로 채택되지 않았다.

증인·참고인으로는 각각 4명, 1명이 채택됐다. 후보자 증여세 의혹과 관련해 오상훈 국세청 자산과세국장, 영종도 땅 투기 의혹에 대해서는 김동환 前 KDI 연구원, 부정청약 의혹에 대해서는 권오인 한국부동산원 청약시장관리부장, 정수호 국토교통부 주택기금과장이 증인으로 채택됐다. 후보자 갑질 피해에 대한 참고인으로는 손주하 서울 중구 구의원이 채택됐다.

