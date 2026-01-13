장동혁-이준석 ‘특검연대’에…與 “국민 기만 적반하장식 정치쇼”

더불어민주당은 국민의힘 장동혁 대표와 개혁신당 이준석 대표의 일명 ‘공천헌금 특검’ 연대 방침에 대해 “국민을 기만하는 ‘적반하장식 정치 쇼’에 불과하다”고 13일 비판했다. 두 야당이 대장동 항소포기 특검, 통일교 특검, 그리고 김병기 전 민주당 원내대표와 강선우 무소속 의원 연루 의혹이 있는 공천헌금 특검을 함께 추진하겠다고 하자 반발한 것이다.
이날 민주당 박창진 선임부대변인은 브리핑을 통해 “오늘 개혁신당 이준석 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 만나 이른바 ‘공천 뇌물 특검법’ 추진을 논의했다”며 이 같이 말했다.
앞서 장 대표와 이 대표는 이날 국회에서 만났다. 이 대표는 “‘대장동 사건 항소 포기 경위 규명 특검’, ‘김병기·강선우 특검’, ‘제3자 추천 방식의 통일교 특검’ 등을 함께 추진하자“고 밝혔다. 장 대표는 이에 “이번 만큼은 반드시 특검을 이뤄내겠다는 그런 결기를 가지고 모였다”고 답했다.
이에 박 선임부대변인은 “이 대표는 특검을 말할 자격이 없다”며 “이 대표는 현재 ‘명태균 게이트’로 불리는 공천 개입 및 여론조작 의혹의 핵심 수사 대상이다”라고 했다. 이어 “범죄 의혹이 그림자처럼 따라다니고 있는 당사자가 말할 내용은 아니다. 본인에 대한 의혹부터 제대로 고백하고 책임지는 것이 정치인의 도리일 것”이라고 말했다.
박 선임부대변인은 “장 대표 역시 공천 공정성을 논할 처지가 아니다”라며 “장 대표는 특정 종교 및 이익 집단과의 연계를 통한 조직적 당내 선거에 관여한 의혹에 대해 지금까지 침묵으로 일관해 왔다”고 했다.
박 선임부대변인은 “특검은 정략적 거래의 도구가 되어서는 안 된다”며 “특검이 피의자인 정치인과 부패한 정치 집단의 혐의를 덮기 위한 ‘방패’나, ‘흥정의 도구’로 전락해서는 안 된다”고 지적했다. 이어 “민생법안 논의는 외면한 채 자신에게 향한 수사의 칼날을 피하고자 상대를 겨냥한 ‘선별적 특검’을 주장하는 것은 국민을 우롱하는 처사”라고 말했다.
그러면서 “이 대표와 장 대표에게 충고한다”며 “특검이라는 선동 구호 뒤로 숨지 말라”고 했다. 이어 “진정으로 정치 개혁을 원한다면, 특검을 제안하기에 앞서 본인들에게 제기된 의혹에 대해 국민 앞에 석고대죄하고 수사에 성실히 임하는 것이 순서”라고 했다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
