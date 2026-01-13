이준석, 장동혁 만나 “공천헌금·통일교 특검, 대장동 진실규명 함께 추진”

이준석 개혁신당 대표는 13일 장동혁 국민의힘 대표와 만나 “김병기·강선우 특검, 제3자 추천 방식의 통일교 특검, 대장동 검찰 항소 포기 경위 규명, 이 세 가지를 반드시 함께 추진하자”고 제안했다.
이 대표는 이날 국회에서 장 대표와 회동해 “누가 진짜 야당인지, 누가 부패한 권력의 편인지, 국민께서 판단해 주실 것”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “성남시가 범죄 수익 5579억 원을 환수하려 계좌를 압류했다. 그 돈을 찾으러 갔더니 화천대유 계좌에 7만 원, 천화동인에 3만 원이 있었다”며 “더 충격적인 건 (항소를 포기한) 검찰”이라고 강조했다.
민주당 내 불거진 공천 헌금 의혹에 대해서는 “강선우 의원이 공천 대가로 1억 원을 받았다. 김병기 의원에게 ‘살려달라’고 울먹이는 녹취록이 있다”고 했다.
그러면서 김병기 전 원대대표 공천 헌금 의록에 대해 “녹음이 있고, 탄원서가 있고, 돈이 오갔다”며 “그런데 탄원서가 어떻게 됐나. 이 대통령에게 갔다가, 피탄원인 김병기 의원에게 그대로 넘어갔다. 고발하러 갔더니 고발당한 사람한테 서류가 넘어간 것”이라고 꼬집었다.
통일교가 정치권 인사들에게 금품을 제공했다는 의혹과 관련해서는 “윤영호 전 통일교 세계본부장이 민주당 전현직 의원들에게 수천만 원을 전달했다고 진술했는데, 민중기 특검은 여권 인사 의혹을 알고도 수사하지 않았다”며 “자기들 유리한 특검은 단독 통과, 불리한 특검은 보류, 신천지 끼워 넣어 물타기, 합동수사본부로 떠넘기기, 수용하는 척 시간 끄는 것”이라고 지적했다.
이 대표는 이 세 가지 의혹을 모두 겨냥해 “5579억 원 어디 갔습니까. 탄원서, 어디 갔습니까. 통일교가 정치인에게 건넨 돈, 어디 갔습니까”라며 “전부 권력의 방패 뒤로 숨었다. 국민만 바보가 된 것”이라고 주장했다.
그러면서 “대장동 일당의 마지막 1원까지 환수해서 시민의 품으로 돌려드리는 날까지, 그리고 부정한 정치자금을 수수한 자들이 합당한 수사와 처벌을 받을 때까지, 국민과 함께 싸우겠다”고 덧붙였다.
