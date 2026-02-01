“韓-튀르키예, 원전 협력으로 혈맹 이어갈 것”

한국 찾은 튀르키예 에너지부 장관
“韓 기술력 UAE 바라카서 입증
42조 송전망 사업 일부 맡길수도”
“원자력발전 협력을 통해 한국과 튀르키예의 ‘혈맹’을 다음 세기까지 이어가겠다.”
알파르슬란 바이락타르 튀르키예 에너지천연자원부 장관은 25일 서울 중구 더플라자 호텔에서 동아일보와 인터뷰를 갖고 “6·25전쟁에 참전해 한국을 위해 피 흘렸던 튀르키예가 이제는 ‘에너지 동반자’로 거듭나고 있다”며 이같이 말했다. 이어 “원전 도입은 건설부터 운영과 해체까지 수십년을 내다보며 진행해야 하는 백년대계 사업”이라며 “한국은 뛰어난 역량을 갖췄고 우리의 마음 속에 특별한 자리를 차지한 전략적 파트너”라고 했다.
내년 수교 70주년을 앞둔 한국과 튀르키예는 지난해 11월 튀르키예 앙카라에서 열리 정상회담에서 신규 원전 사업을 추진하기로 했다. 후속 협의를 위해 한국을 찾은 바이락타르 장관은 원전이 양국 에너지 협력의 물꼬를 틀 것이라며 의미를 부여했다.
유럽과 아시아를 잇는 지정학적 요충지에 자리한 튀르키예는 ‘에너지 허브’로 거듭나기 위한 인프라 투자에 집중하고 있다. 2050년까지 20GW(기가와트) 규모 발전용량을 확보하기 위해 한국과 손잡고 흑해 연안 시놉 지역에서 제2원전 건설을 추진하고 있다. 그는 “한국전력이 부지 평가에 12개월이 필요하다고 했지만 우리는 이를 6개월로 단축해줄 것을 요청했다”며 속도전을 예고했다.
그는 “한국의 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 건설을 통해 입증된 기술력을 높게 평가한다”며 “튀르키예는 한국과의 추가적인 에너지 협력에 열려 있다”고 말했다. 특히 2035년까지 300억 달러(약 42조 원)를 투입하는 송전망 현대화 사업의 일부를 한국 기업에 맡길 수 있다고도 밝혔다. 이 사업을 통해 초고압 직류 송전망(HVDC)이 구축되면 유럽으로 전기를 수출할 수 있게 된다. 또 한국과 소형모듈원자로(SMR) 분야 협력도 검토 중이다.
바이락타르 장관은 “인공지능(AI) 기술 등이 주도할 미래 산업에서 전력 생산능력은 국가의 경제안보와 직결된다”며 “튀르키예 역시 안정적인 전력 시스템 구축에 노력을 계속 기울일 것”이라고 말했다.
이날 바이락타르 장관은 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관 등과 릴레이 회담을 통해 에너지 분야를 중심으로 한 포괄적 경제협력 방안을 논의했다.
