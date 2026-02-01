쿠팡 ‘납품업체 갑질’에 과징금 22억… 솜방망이 논란

서울 시내 쿠팡 물류센터 앞을 시민이 지나가고 있다. 뉴스1

최저가 판매를 이유로 납품업체에 단가를 깎고 광고비를 대신 내라고 강요한 쿠팡에 공정거래위원회가 21억 원대 과징금을 부과하고 시정명령을 내렸다. 쿠팡 횡포 사례가 구체적으로 드러났지만 공정위가 납품업자의 피해 규모를 정확하게 파악하지 못해 제재 수위가 예상보다 낮아졌다는 지적도 나온다.