李대통령, 日 도착…오후 다카이치와 정상회담

이재명 대통령이 13일 일본에 도착해 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리와의 정상회담을 비롯한 1박 2일 방일 일정에 돌입했다.
이 대통령은 이날 오전 11시경 대통령 전용기인 공군 1호기를 타고 일본 간사이 공항에 도착했다. 이 대통령은 짙은 남색 코트에 보라색 넥타이를 착용했고, 김 여사는 검은색 코트에 흰 블라우스를 매치했다. 김 여사는 강풍이 부는 탓에 마중나온 인사들과 악수할 때를 제외하고는 차량에 탑승할 때까지 연신 머리를 매만졌다. 공항에는 에리 아르피야 외무성 대신정무관, 미즈시마 고이치 주한대사, 이혁 주일대사 등이 나와 영접했다.
이 대통령은 다카이치 총리의 지역구이자 고향인 나라현으로 이동해 같은 날 오후부터 본격적인 방일 일정을 소화한다. 다카이치 총리와의 소인수·확대 정상회담을 시작으로 공동언론발표와 만찬 등으로 이어진다. 두 정상의 정상회담은 이번이 두 번째다. 14일에는 나라현의 대표적인 문화 유적인 호류지를 시찰하는 친교 일정도 있다. 양 정상은 1박 2일의 짧은 기간에도 총 5차례에 걸쳐 대화하며 과거사 문제 등을 논의할 예정이다.
댓글 0