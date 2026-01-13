李대통령, 日 도착…오후 다카이치와 정상회담

  • 동아일보

  • 입력 2026년 1월 13일 11시 33분

한일 정상회담을 위해 일본을 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일(현지 시간) 오사카 간사이 국제공항에 도착해 인사하고 있다. 2026.01.13. 뉴시스
이재명 대통령이 13일 일본에 도착해 다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리와의 정상회담을 비롯한 1박 2일 방일 일정에 돌입했다.

이 대통령은 이날 오전 11시경 대통령 전용기인 공군 1호기를 타고 일본 간사이 공항에 도착했다. 이 대통령은 짙은 남색 코트에 보라색 넥타이를 착용했고, 김 여사는 검은색 코트에 흰 블라우스를 매치했다. 김 여사는 강풍이 부는 탓에 마중나온 인사들과 악수할 때를 제외하고는 차량에 탑승할 때까지 연신 머리를 매만졌다. 공항에는 에리 아르피야 외무성 대신정무관, 미즈시마 고이치 주한대사, 이혁 주일대사 등이 나와 영접했다.

한일 정상회담을 위해 일본을 방문한 이재명 대통령이 13일(현지 시간) 오사카 간사이 국제공항에 도착해 환영 인사들과 인사하고 있다. 2026.01.13. 뉴시스
이 대통령은 다카이치 총리의 지역구이자 고향인 나라현으로 이동해 같은 날 오후부터 본격적인 방일 일정을 소화한다. 다카이치 총리와의 소인수·확대 정상회담을 시작으로 공동언론발표와 만찬 등으로 이어진다. 두 정상의 정상회담은 이번이 두 번째다. 14일에는 나라현의 대표적인 문화 유적인 호류지를 시찰하는 친교 일정도 있다. 양 정상은 1박 2일의 짧은 기간에도 총 5차례에 걸쳐 대화하며 과거사 문제 등을 논의할 예정이다.

#방일#한일#정상회담
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
