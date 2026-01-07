與 “국힘, 옷 갈아입는다고 마음 깨끗해지진 않을 것”

더불어민주당이 7일 국민의힘 장동혁 대표의 12·3 비상계엄 사과와 당명개정 추진에 대해 “옷을 갈아입는다고 해서 마음마저 깨끗해지진 않을 것”이라고 했다.
이날 박수현 민주당 수석대변인은 최고위원회의 이후 기자들과 만나 “앞으로 국민이 국민의힘 사과가 진정성 있는 행동으로 연결되는지 지켜볼 것”이라며 이같이 말했다.
박 수석대변인은 “국민의힘 윤리위원장을 보면 김건희 씨를 옹호하던 인사를 임명하는 행동과 비상계엄에 대해 철지난 사과를 하는 것이 어떤 일치감 있는지, 앞으로 국민의힘이 그렇게 행동할거라고 예상하는 국민이 있을지 회의적”이라고 했다.
국민의힘 당명 개정에 대해선 “당명 개정을 통해 과거를 덮고자 했던 역사를 국민이 잘 기억하고 있다”며 회의적인 입장을 내비쳤다.
앞서 장 대표는 이날 여의도 중앙당사에서 윤석열 전 대통령의 12·3 비상계엄 선포에 대해 “상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다. 국민 여러분에게 깊이 사과드린다”다며 “당의 가치와 방향을 재정립하고 전 당원의 뜻을 물어 당명 개정을 추진하겠다”고 했다.
