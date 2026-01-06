李대통령 “中과 핵심광물 등 MOU 체결…협력 폭 넓힌다”

이 대통령은 6일 “‘떼려야 뗄 수 없는 협력 동반자’ 중국과 함께 새로운 30년을 향해”라는 제목으로 페이스북에 올린 글에서 “2026년 새해 첫 해외 일정으로 중국을 방문했다”고 했다.

이재명 대통령이 23일(현지 시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 엑스포 센터에서 열린 G20 정상회의에서 다카이치 사나에 일본 총리와 양자 회담을 하고 있다. (공동취재) 2025.11.24. 뉴시스

같은 날 중국은 대만 문제로 갈등을 겪고 있는 일본을 상대로 모든 이중용도 물자 수출을 금지하기로 했다. 중국이 일본에 수출을 금지하는 이중용도 물자는 대부분 희토류 등 핵심광물이다.