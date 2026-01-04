北 “베네수 사태, 美의 난폭한 주권 침해·국제법 위반” 규탄

북한은 4일 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령이 미국에 압송된 것을 두고 “베네수엘라에 대한 미국의 강권행위를 난폭한 주권침해와 국제법 위반으로 규탄한다”고 했다. 이번 사태에 대한 북한의 첫 입장 표명이다.
북한 외무성 대변인은 이날 조선중앙통신사 기자와의 문답 형식으로 “우리는 미국의 강권행사로 초래된 현 베네수엘라 사태의 엄중성을, 이미 취약해진 지역정세에 부가될 불안정성증대와의 연관 속에 유의하고 있다”고 말했다.
그러면서 “이번 사건은 지금까지 국제사회가 오랫동안 수없이 목격해온 미국의 불량배적이며 야수적인 본성을 다시 한 번 뚜렷이 확인할 수 있게 하는 또 하나의 사례”라고 덧붙였다.
북한 외무성은 “베네수엘라에서 감행된 미국의 패권행위를 가장 엄중한 형태의 주권침해로, 주권존중과 내정불간섭, 영토완정을 기본 목적으로 하는 유엔헌장과 국제법에 대한 난폭한 위반으로 낙인하며 이를 강력히 규탄한다”고 목소리를 높였다.
이어 “국제사회는 지역 및 국제 관계 구도의 정체성 보장에 파괴적인 후과를 미친 이번 베네수엘라 사태의 심각성을 인지하고 미국의 상습화된 주권 침해 행위에 응당한 항의와 규탄의 목소리를 높여야 할 것”이라고 덧붙였다.
북한은 이날 오전 7시 50분 평양 인근에서 동해상으로 탄도미사일 여러 발을 발사했다. 이재명 대통령의 국빈 방중일에 맞춰 미사일 도발을 감행한 가운데, 마두로 대통령이 미국에 의해 축출되는 것을 본 북한이 무력 시위를 통해 미국에 메시지를 던졌다는 분석도 나온다.
