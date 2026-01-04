조국, 與 공천 의혹에 “먼지 하나 없이 털고 가야”

조국혁신당 조국 대표가 4일 더불어민주당 내 공천헌금 의혹을 두고 “대통령의 국정운영에 부담을 줄 수 있기에 먼지 하나 없이 깨끗하게 털고 가라”고 지적했다. 조 대표는 3인 이상 중대선거구 확대를 골자로 하는 정치개혁과 서울 용산공원, 법조단지 부지를 활용한 공공임대주택 공급 등 부동산 개혁의 필요성도 역설했다.
조 대표는 이날 국회에서 신년 기자회견을 열고 민주당 내 공천헌금 의혹에 대해 “많은 국민이 실망과 충격에 휩싸였다”며 “김대중 전 대통령께서 목숨 걸고 쟁취한 지방자치가 돈으로 더럽혀졌다”고 비판했다. 이어 “민주당의 공천헌금 사태는 한국 정치 구조와 선거제도의 병폐를 낱낱이 드러냈다”며 “국민이 원하는 정치개혁으로 돈 공천, 줄 공천의 싹을 잘라야 한다”고 주장했다.
조 대표는 “3인 이상 중대선거구 확대를 중심으로 하는 다원 민주주의 실현을 통해 깨끗한 지방자치제도를 만들어야 한다”고 말했다. 그는 국회 교섭단체 요건 완화 등 내용을 담은 개혁 5당 합의문 실천이 필요하다며 “조국혁신당은 민주당과 이재명 정부가 머뭇거리는 진보적 개혁 과제를 추진하는 데 주저하지 않겠다”고 밝혔다.
조 대표는 이날 서울 용산공원과 대법원·대검찰청 등 서울 서초구 법조타운, 서울지방조달청, 서울공항 등 공공부지를 활용해 고품질 공공임대주택을 공급하는 내용을 골자로 한 부동산 개혁안도 제시했다. 그는 “대한민국의 총체적 문제는 부동산”이라며 “부동산을 해결해야 풀평등이 해소되고 경제 체질이 바뀌고 성장잠재력을 높일 수 있다”고 했다.
조 대표는 △고품질 공공임대주택 12만 호 공급 △토지주택은행 설립 △신(新)토지공개념 3법 입법을 해결책으로 냈다. 그는 “공공이 토지를 직접 매입하고 개발해서 공공임대주택을 공급하는 구조로 전환하는 것이 개혁의 핵심”이라며 “주택청을 설립해 부동산 상황과 정권에 영향 받지 않고 주거 복지 정책을 일관되게 추진해야 한다”고 강조했다.
조 대표가 새해 첫 기자회견에서 부동산 문제를 강조한 것을 두고 민주당과 차별화를 두면서 오는 6·3 지방선거에서 ‘민생’에 더욱 집중하겠다는 의지를 드러낸 것이라는 해석이 나온다. 당 지도부 관계자는 “민주당이 당초 지난해 말까지 부동산 공급 계획을 발표한다고 했지만, 지방선거 여파와 시장 움직임을 우려해 발표가 늦어지고 이는 서민의 피해로 이어지고 있다”며 “부동산 정책은 메시지가 가장 중요한 만큼 민주당이 하지 못하는 정책을 조국혁신당이 앞장서서 제시하고 있다는 걸 강조한 것”이라고 설명했다.
조 대표는 6·3 지방선거 전략에 대해 “지방선거의 첫 번째 목표는 극우내란세력의 퇴출이고 이 점에서는 민주당과 당연히 연대할 것”이라고 했다. 하지만 “호남 같은 경우는 조국혁신당이 (민주당과) 경쟁해도 아무런 문제가 되지 않는다”며 호남 내 민주당과 경쟁구도를 이어갈 것임을 재차 확인했다. 조 대표는 자신의 출마 문제에 대해서는 “당의 전체 전력을 갖춘 후에 제가 어디 배치되는 게 좋을 지 판단할 것”이라며 “선거 기획단이 하라는 데서 출마할 것”이라고 했다.
