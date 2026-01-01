봉하마을 참배한 정청래 “김대중 노무현 문재인의 꿈 계승”

정청래 더불어민주당 대표가 1일 오후 경남 김해 진영읍 봉하마을을 찾아 고 노무현 전 대통령 묘역을 참배한 후 작성한 방명록. 정 대표는 “노무현의 꿈을 이어가겠습니다”라고 적었다. 2026.1.1/뉴스1

정 대표는 “노무현 대통령께서 그토록 바랐던 특권과 반칙이 없는 사회, 민주주의 강물처럼 넘쳐흐르는 사회, 그리고 전쟁 없는 한반도 평화의 길, 그리고 풀뿌리 민주주의가 흔들리지 않고 착근하는 그러한 지방분권 국토균형발전의 꿈을 더불어민주당이 이어가겠다. 김대중 대통령의 꿈도, 노무현 대통령의 꿈도, 문재인 대통령의 꿈도 모두 이재명 정부 성공으로 계승 발전시키겠다”고 강조했다.