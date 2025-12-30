李대통령 “공공기관 개혁, 통폐합·신설 포함해 속도 내달라”

이재명 대통령은 30일 청와대에서 주재한 첫 국무회의에서 “산하기관이나 조직이 얼빠진 행동을 하지 않게 잘 챙겨달라”고 했다. 최근 부처 및 공공기관 업무보고에서 이 대통령이 일부 공공기관장들을 강하게 질책한 가운데 공공기관 통폐합을 포함한 개혁을 강도 높게 주문한 것이다.
이 대통령은 이날 “6개월 후 상태를 한번 체크해보고 그 이후엔 1년에 한 번씩 (업무보고를) 하든지 그때 가서 보겠다”면서 이 같이 밝혔다. 이 대통령은 “국민 보기에도 ‘저 기관이 뭐 하는 데지, 왜 필요하지’ 이런 생각이 드는 부분이 있었던 것 같다”면서 “이번에 보니 공공기관을 개혁해야 할 필요성이 확실하게 있는 것 같다”고 했다. 그러면서 “공공기관을 어떻게 개혁할지, 통폐합과 신설을 포함해 속도를 내달라”면서 공공기관 총괄부처인 기획재정부에 “(개혁) 기본계획을 빨리 내달라”고 했다.
이 대통령은 “첫 번째 업무 보고에서 (각 공공기관이) 업무 파악을 하고 있는 지 몇 군데 테스트로 물어봤다”면서 “자기가 뭐 하는지도 모르는 사람이 꽤 많았다. 평소 업무보고를 안 하기 때문”이라고 지적했다. 특히 “자기가 하는 일이 뭔지도, 뭘 해야 하는지도 모르고 시간이나 때우고 누릴 것만 누리는 경우가 가끔 있다. (다음 업무보고가 진행될) 6개월 후에는 그런 일 없게 해달라”고 강조했다.
이 대통령은 업무보고 마지막 날인 23일 해양수산부로부터 업무보고를 받으면서 일부 공공기관장들을 거론하며 “6개월 뒤 다시 업무보고를 받으려 한다. 국민 여러분도 그때 공직사회가 얼마나 변해있을지 봐달라”고 언급한 바 있다.
