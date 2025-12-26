與 “쿠팡, 탐정 놀이로 국민 우롱…셀프 수사 중단하라”

더불어민주당은 26일 쿠팡이 전날 개인정보 유출 사태에 대한 자체 조사 결과를 일방적으로 발표한 것과 관련해 “쿠팡은 ‘셀프 수사’를 즉각 중단하고 민관합동조사단의 조사에 성실히 협조하라”고 촉구했다.
박경미 민주당 대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “쿠팡은 책임 회피와 물타기를 멈춰달라”면서 “유출자의 국적 뒤에 숨고, 일방적 포렌식 결과를 방패막이로 삼지 말라”며 이같이 밝혔다.
박 대변인은 “3300만 국민의 일상이 털렸는데, 쿠팡은 ‘탐정 놀이’와 ‘언론 플레이’로 국민을 우롱하고 있다”고 지적했다.
이어 “쿠팡이 공개한 이른바 ‘자체 조사 결과’는 공신력 없는 일방적 주장일 뿐”이라며 “전례 없는 대규모 개인정보 유출 사태를 일으켜 놓고도, 수사당국과 협의 없이 해외에서 유출자를 사적으로 접촉해 진술을 확보했다고 발표한 것은 상식과 법치를 넘어선 행위”라고 말했다.
그러면서 “범죄 혐의자의 진술, 파손된 노트북, 잠수 수색과 포렌식이라는 ‘영화 같은 시나리오’를 그대로 믿으라는 것인가”라며 “쿠팡 사태는 국가 수사기관과 민관합동조사단이 공식적으로 조사 중이다. 쿠팡이 잠수부를 동원해 노트북을 찾았든, 보안업체 포렌식을 거쳤든, 그것은 쿠팡의 일방적인 주장”이라고 했다.
박 대변인은 “이를 근거로 사실을 단정하고, 사태가 종결된 것처럼 여론을 유도하려 한 것은 명백한 사법 절차 무력화 시도이며, 정부 조사에 가이드라인을 제시하려는 오만한 행태”라고 강조했다.
쿠팡 고객 공동현관 비밀번호 유출과 관련해서는 “이는 단순한 데이터 유출이 아니라, 국민의 가장 사적인 공간인 ‘집’으로 향하는 열쇠가 노출된 중대한 치안 위협”이라며 “그럼에도 쿠팡은 일부만 저장되었고 2차 피해는 없다며 사태를 축소하는 데 급급하다”라고 비판했다.
이번 사태의 본질에 대해서는 “퇴사 이후에도 내부 보안키가 작동하도록 방치했고, 부실한 보안 체계와 부적절한 대응”이라고 짚었다.
그는 또 “쿠팡은 ‘셀프 수사’를 즉각 중단하고 민관합동조사단의 조사에 성실히 협조하라”면서 “동시에 피해 국민에 대한 진정성 있는 사과, 실효적 보상 방안과 재발 방지 대책의 마련이 급선무”라고 강조했다.
마지막으로 박 대변인은 “더불어민주당은 이번 사태를 결코 좌시하지 않을 것”이라면서 “국회 차원에서 쿠팡의 보안 관리 실태를 철저히 점검하고, 무책임한 일방 발표와 여론 호도 행위에 대해 끝까지 책임을 묻겠다”고 덧붙였다.
앞서 쿠팡 측은 전날 개인정보 유출 사건에 대해 전직 직원 1명이 단독으로 저지른 범행이었다는 취지의 자체 조사 결과를 발표했다. 쿠팡에 따르면 유출자는 3300만 개 계정에 접근했으나 이 중 약 3000개 계정의 정보만 저장했으며 이후 모두 삭제했고 제3자에게 유출된 정보는 일절 없었다고 밝혔다. 그러나 정부는 “민관합동 조사단에서 조사 중인 사항을 쿠팡이 일방적으로 대외에 알렸다”면서 “쿠팡이 주장하는 사항은 민관합동 조사단에 의해 확인되지 않았음을 알려드린다”고 즉각 반박했다.
