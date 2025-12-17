국힘, 김기현 압색에 “정치 특검의 통일교 게이트 물타기용”

김건희특검이 ‘로저비비에 클러치백 수수 의혹’과 관련해 김기현 의원실과 자택에 대한 압수수색에 착수한 17일 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 김기현 의원이 사무실로 들어가고 있다. 2025.12.17/뉴스1

김건희특검이 '로저비비에 클러치백 수수 의혹'과 관련해 김기현 의원실과 자택에 대한 압수수색에 착수한 17일 오전 서울 여의도 국회의원회관에서 김기현 의원이 사무실로 들어가며 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.12.17/뉴스1 ⓒ 국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평에서 "민중기 특검이 김건희 여사에게 가방을 선물했다는 의혹과 관련해 김 의원의 국회 사무실과 자택에 대한 압수수색을 단행했다"며 "이는 '정치 특검'이자 '민주당 하명 특검'이라는 비판을 받아 온 민중기 특검이 최근 불거지고 있는 통일교-민주당 게이트를 물타기하려는 수작으로, 명백한 권한 남용"이라고 했다.

김기현 국민의힘 의원이 17일 오전 서울 여의도 국회 의원회관 사무실로 들어가고 있다. 이날 김건희 여사의 '로저비비에 가방 수수 의혹'을 수사하는 민중기 특별검사팀은 김 의원의 성동구 자택, 의원실에 수사관 등을 보내 압수수색을 하고 있다. 2025.12.17. 뉴시스 박 수석대변인은 특검을 향해 "피의자가 대통령이 되어 자신의 사법 리스크를 지우고 있다 보니 민 특검도 장단을 맞추겠다는 거냐"고 했다. 이어 "특검 수사의 실체는 결과가 말해주고 있다"며 "민중기 특검의 구속영장 기각률은 32.0%로, 일반 형사사건 평균 구속영장 기각률을 크게 웃돌고 있다"고 했다.

장동혁 국민의힘 대표가 17일 오후 서울 여의도 국회 원내대표실에서 송언석 원내대표 등 지도부와 면담을 마치고 의총장으로 향하고 있다. 왼쪽부터 정희용 사무총장, 장 대표, 송 원내대표, 유상범 원내운영수석부대표. 2025.12.17. 뉴시스 장 대표는 같은 날 국회 의원회관 내 김기현 의원실 앞에서 브리핑을 열고 "특검이 지금껏 여러 의원실 자택을 압수수색 했지만 무엇하나 건져간 게 없다"며 "결국 특검의 압수수색은 늘 어려운 국면에서 국면 전환용 정치 압수수색이었고 정치용이었다"고 했다.

김 의원은 “오늘 현장에서 확인된 것처럼 압수수색을 한 결과, 아무 것도 가져갈 물건이 없다는 것이 확인됐다”며 “민중기 특검이 이와 같이 저지르는 무도함에 대해서는 반드시 심판을 받게될 것”이라고 했다. 장동혁 국민의힘 대표는 “오늘의 무리한 압수수색은 결국 통일교 게이트의 몸통이 이재명 정권이고 더불어민주당이라는 것을 스스로 자백한 꼴”이라고 했다.박 수석대변인은 “앞서 민중기 특검은 김기현 의원의 배우자를 소환해 조사했고, 김 의원 본인 역시 수사에 성실히 협조하겠다는 입장을 공개적으로 밝혀 왔다”며 “그럼에도 불구하고 특검은 김 의원에 대한 사전 소환 통보나 출석 요구조차 없이 느닷없는 압수수색을 강행했다”고 했다.장 대표는 “오늘 압수수색 집행 결과 압수된 내용은 전혀 없는 것으로 안다”며 “오늘도 그것이 명백하게 증명됐고 이러한 특검과 경찰의 무리한 압수수색은 결국 이재명 정권 심판으로 돌아올 것”이라고 했다.김 의원도 “그야말로 민주당 하청업자 자청하는 민중기 특검”이라며 “(특검이) 정작 수사해야 할 민주당과 통일교 관련 부정부패 의혹들은 다 엎어버리고 심지어 조서조차 작성하지 않은 채 묵살하고 있다가 그게 불거져나오니까 물타기용으로 과도하게 억지로 사건을 만들고 있는 것”이라고 했다.

'로저비비에 클러치백 수수 의혹'과 관련해 김기현 의원실과 자택에 대한 압수수색에 착수한 김건희 특검팀이 17일 서울 여의도 국회의원회관 김기현 의원실에 도착해 있다. 2025.12.17/뉴스1 국민의힘 미디어대변인을 맡고 있는 윤용근 변호사는 특검이 의원실에서 압수수색을 마치고 철수한 뒤 "여러분들 보시면 아시지만 아무 것도 없다는 확인 도장 찍고 갔다"며 "망신주기 여론몰이용 압수수색에 불과했다"고 비판했다. 이어 "이 사건은 피의사실 자체가 성립하기 어렵다. 직무관련성이 없다"며 "처음부터 당대표 선거와 대통령은 아무 관련성이 없기 때문에 직무관련성이 없고 특검이 무리한 수사를 했다는 것을 다시 한번 확인했다"고 주장했다.

앞서 이날 오전 특검은 김 의원의 아내가 김건희 여사에게 명품 가방을 건냈다는과 관련해 김 의원의 주거지 등을 압수수색 했다. 특검은 2023년 3·8 국민의힘 전당대회에서 대통령실이 영향력을 행사해 김 의원의 당 대표 선출을 돕고, 이에 대한 대가로 김 여사가 김 의원의 배우자로부터 프랑스 명품 브랜드인 로저비비에 가방을 수수한 것으로 의심하고 있다.