李대통령 부부와 기념 촬영 나선 최수종…‘빵’ 터진 이유는

이날 서울 용산 대통령실에서는 연말연시를 맞아 이웃을 살피고 돕는 기부·나눔 문화의 확산과 관심을 촉구하기 위해 ‘2025 기부·나눔 단체 초청 행사’가 열렸다. 행사에는 구세군, 굿네이버스, 대한결핵협회, 대한적십자사, 밀알복지재단 등 15개 기부·나눔 단체 관계자와 홍보대사, 기부자 및 후원 아동·청소년 32명이 초대됐다. 최수종은 굿네이버스 친선대사 자격으로 참석했다.
이 대통령과 김혜경 여사는 행사에 참석한 인사들과 차례로 악수를 나눴다. 이 과정에서 이 대통령과 최수종이 마주 보며 환하게 웃는 모습도 포착됐다.
이 대통령 내외는 참석한 각 단체에 성금을 기부했다. 이가운데 굿네이버스에 성금을 전달하는 순서에서 최수종이 웃음을 터뜨리는 장면이 눈길을 끌었다.
이 대통령 내외가 굿네이버스 성금함에 봉투를 넣는 과정에서 김 여사는 봉투를 들고 미소를 지으며 촬영을 기다린 반면, 이 대통령은 곧바루 봉투를 넣어버렸다.
이에 진행자는 “어! 대통령님”이라며 “사진 찍으실 때 잠시만 멈춰주시면 감사하겠습니다. (봉투가) 쑥 들어갔습니다”라고 말했다. 이 대통령은 머쓱한 웃음을 지으며 손을 들어 미안하다는 제스처를 취했다. 옆에 있던 김 여사가 이 대통령의 옆구리를 쿡 찌르자 이를 본 최수종은 눈을 질끈 감으며 웃음을 참지 못하는 모습을 보였다.
이날 이 대통령과 최수종의 만남이 알려지자 온라인 커뮤니티에서는 최수종의 ‘동안 외모’도 화제가 됐다. 최수종은 1962년 12월 28일 생으로, 이 대통령보다 한 살 많다.
한편 이 대통령은 이날 참석자들에게 “춥고 배고픈 세상에 따뜻한 역할을 맡아주시는 여러분을 뵙게 돼 반갑다”며 “동화 ‘성냥팔이 소녀’의 결말을 다시 보니 참 잔혹하더라. 우리 세상이 그렇게 잔인하지 않았으면 좋겠다”고 말했다. 이어 “다행히 여러분 같은 분들 덕분에 그렇지 않은 사회가 되고 있다”며 감사의 뜻을 전했다.
