‘현지 누나’ 논란 김남국 경질… 野 “꼬리 자르기”

與 문진석과 인사청탁 문자 이틀만
이재명 대통령이 4일 김남국 대통령디지털소통비서관의 사의를 수용했다. 더불어민주당 문진석 원내운영수석부대표와 주고받은 민간 협회장직 인사 청탁 메시지가 포착된 지 이틀 만이다. 국민의힘은 “전형적인 ‘꼬리 자르기’”라며 “문제의 몸통은 김현지 대통령제1부속실장”이라고 비판했다.
野, 김현지-김남국 등 직권남용 고발키로
대통령실은 이날 “김 비서관이 대통령비서실에 사직서를 제출했으며 사직서는 수리됐다”고 밝혔다. 전날 ‘엄중 경고’ 조치를 내린 지 하루 만에 김 비서관을 사실상 경질한 것은 ‘그림자 실세’로 불리는 김 부속실장의 인사 개입 논란이 확산되고 있는 데 따른 것으로 풀이된다. 김 비서관과 문 원내운영수석은 이 대통령의 중앙대 후배이자 원조 친명(친이재명)계인 ‘7인회’로 분류된다.
김 비서관은 2일 문 원내운영수석이 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA) 회장에 중앙대 동문을 추천하자 “훈식이 형(강훈식 대통령비서실장)이랑 현지 누나(김 부속실장)한테 추천할게요”라고 답한 휴대전화 메시지가 국회에서 포착돼 논란이 됐다. 문 원내운영수석은 이날 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “부적절한 처신 송구하다”며 사과했다.
국민의힘은 “문제의 ‘몸통’을 명확히 드러내고, 책임자를 단호히 문책해야 한다”며 “김 부속실장의 사퇴를 요구했다. 국민의힘은 문 원내운영수석과 김 비서관, 강 비서실장, 김 부속실장 등 4명을 직권남용권리행사방해 및 부정청탁 금지 혐의로 고발할 예정이다.
박훈상 기자 tigermask@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0