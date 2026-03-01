李 “남북 정전체제서 평화체제 전환에 모든 노력”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 2일 01시 40분

3·1절 기념사 “북미대화 위해 소통”
日엔 “사이좋은 새 세상 호응 기대”

이재명 대통령이 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 제107주년 3·1절 기념식에서 기념사를 하고 있다. 2026.03.01. 청와대통신사진기자단
이재명 대통령은 1일 3·1절 기념사에서 “남북 간의 실질적인 긴장 완화와 유관국 협력을 통해 정전 체제를 평화 체제로 전환해 나갈 수 있도록 모든 노력을 다하겠다”고 말했다.

이 대통령은 이날 “평화로운 한반도를 만드는 것이야말로 3·1 혁명의 정신을 온전히 계승하는 길”이라며 이같이 말했다. 이 대통령은 “한반도 평화와 남북 간 신뢰 회복을 위해 필요한 일들을 일관되게, 지속적으로 추진해 나가겠다”며 “페이스메이커(pacemaker)로서 북-미 간 대화가 조속히 재개될 수 있도록 미국은 물론 주변국과 충실하게 소통하겠다”고 강조했다. 김정은 북한 국무위원장이 9차 당 대회에서 이재명 정부의 대북정책을 “기만극이자 졸작”이라고 비난했지만 9·19 남북군사합의 복원 등 대북 선제조치를 이어가겠다는 뜻을 분명히 한 것이다. 이 대통령은 민간 무인기 북한 침투 사건에 대해 “한반도에서 긴장과 충돌을 유발하는 행위는 그 어떤 변명으로도 정당화될 수 없다”며 “다시는 이런 일이 일어나지 않도록 철저하게 진상을 규명하고 책임을 묻고, 제도적 방지 장치를 마련해 나갈 것”이라고 했다.

한일 관계에 대해선 “‘진정한 이해와 공감을 바탕으로 사이좋은 새 세상’을 열기 위해 일본 정부도 호응해 주길 기대한다”며 과거사 문제에 대한 일본의 성의 있는 조치를 촉구했다.

#3·1절#대북정책#한반도 평화#남북 관계#군사합의#북-미 대화#한일 관계
신규진 기자 newjin@donga.com
