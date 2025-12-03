李 “계엄날 ‘광주시민들 도청으로 모여달라’ 외치던 목소리 떠올라”

이재명 대통령은 지난해 12·3 비상계엄 선포 당일 국회로 향하며 5·18 광주민주화운동 당시 ‘전남도청으로 모여달라’는 목소리를 떠올렸다고 3일 밝혔다.
이 대통령은 이날 ‘민주주의 회복 1년 계기’ 외신 기자회견에서 “작년 12월 3일 집에서 비상계엄을 선포하는 장면을 보고 국회로 달려오면서 가장 먼저 떠올랐던 역사적 장면이 광주민주화운동 당시 ‘광주 계엄군들이 전남도청으로 쳐들어온다, 광주 시민 여러분 전남도청으로 모여주십시오’ 라고 방송했던 한 여성의 목소리가 기억났다”고 말했다.
이어 “똑같은 심정으로 방송을 시작했다”라며 “‘군사쿠데타를 막을 수 있는 힘은 오로지 국민 뿐이다, 국민들이 현장에서 함께해 줘야 이 쿠데타를 막을 수 있겠다’는 생각으로 현장으로 달려가면서 ‘국회로 와달라’고 방송했다”고 했다.
당시 이 대통령은 국회로 차를 타고 가면서 스마트폰을 이용해 자신의 상황을 온라인 생중계했다.
이 대통령은 “실제로 국민들은 국회로 왔다. 맨몸으로 군인들의 총칼을 막아 결국 쿠데타 진압의 단초를 제공했다”며 “국회가 형식적으로 권한을 행사했지만 실질적 힘은 국민 속에서 나왔다”고 강조했다. 또 “마침내 군사쿠데타는 진압되고 대통령이 구속되고 파면돼 새로운 진정한 국민주권정부가 탄생했다”고 말했다.
이 대통령은 “이 과정에서 언론의 역할을 매우 감사하게 생각한다”며 “각국 정부의 역할, 미국 정부의 역할도 크게 작용했다는 점을 알고 있다. 세계 시민 여러분께도 감사드린다”고 했다.
그러면서 “대한민국이라는 문화·경제·군사강국에서 친위 군사쿠데타라는 매우 후진적 사태가 발생했을 때 참으로 많이 놀랐지만 함께 관심갖고 지원해준 덕분에 대한민국의 시민 혁명이, 빛의 혁명이 성공했다”며 “대한민국의 아름답고 평화로운 시민 혁명이, 민주주의 회복이 세계사적인 모범이 되길 바란다”고 했다.
또 “전 세계에서 민주주의를 위해 싸우고 있는 세계 시민 여러분과 지도자 여러분들에게도 감사와 위로의 말씀을 드리면서 희망을 가지시기를 바란다”고 덧붙였다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
이혜원 기자 hyewon@donga.com
