장동혁 “계엄은 의회 폭거에 맞선 것”…사과 안했다

尹주장 되풀이…“뭉쳐 싸우지 못한 책임 통감”
국민의힘 장동혁 대표가 3일 12·3 비상계엄 1년을 맞아 밝힌 입장문에서 “의회 폭거에 맞서기 위한 계엄”이었다며 사과하지 않았다. 당 내부에서 초선 등을 중심으로 사과 요구가 분출한 상황에서 내홍이 심화될 것이란 관측이 나온다.
이날 장 대표는 자신의 페이스북에 밝힌 입장에서 계엄에 대해 사과하는 대신 “하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못한 책임에서 자유롭지 못하다”고 밝혔다. 더불어민주당에 대한 대여 투쟁이 부족했다는 뜻으로 해석된다. ‘의회 폭거’라고 밝힌 부분은 윤석열 전 대통령이 계엄 당시 명분으로 내세운 내용과 유사하다.
장 대표는 “이제 어둠의 1년이 지나고 있다. 두터운 장막이 걷히고, 새로운 희망의 길이 열리고 있다”며 “추경호 전 원내대표 영장 기각이 바로 그 신호탄”이라고 밝혔다. 이어 ”2024년 12월 3일부터 시작된 내란몰이가 2025년 12월 3일 막을 내렸다”고 강조했다.
계엄 1년을 맞은 소회에 대해서는 “12·3 비상계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 계엄이었다”며 “계엄에 이은 탄핵은 한국 정치의 연속된 비극을 낳았고, 국민과 당원들께 실망과 혼란을 드렸다”고 주장했다. 이어 “하나로 뭉쳐 제대로 싸우지 못했던 국민의힘도 그 책임에서 자유롭지 못하다”며 “국민의힘 당대표로서 책임을 통감한다”고 했다.
장 대표는 사과 대신 심판을 내세웠다. 그는 “이재명 정권은 민생포기, 경제포기, 국민포기의 ‘3포 정권’이다. 또 재판무시, 사법무력, 혼용무도의 ‘3무 정권’”이라고 주장했다.
그러면서 내년 6·3 지방선거에서의 심판을 강조했다. 장 대표는 “정권이 국민을 짓밟고, 역사를 거스르고, 헌법의 ‘레드라인’을 넘으면 국민과 야당이 분연히 일어나 ‘레드카드’를 꺼내야 하고 그것은 바로 내년 지방선거에서의 심판”이라고 했다.
선거 승리를 위한 방법으로는 선언이 아닌 행동과 분열이 아닌 단결을 강조하며 ‘새로운 보수 정치’를 내세웠다. 그는 “보수가 지켜온 진정한 가치를 시대에 맞는 언어로, 여의도의 언어가 아니라 국민의 언어로 소통하는 새로운 보수정치를 시작하겠다”고 했다.
