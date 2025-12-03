“김범석 어디 있나” 질타에, 쿠팡 대표 “한국법인 일은 내 책임”

[쿠팡 개인정보 유출사태]
국회 과방위서 여야 집중포화
朴 “金 있는 장소까진 알지 못해”… 中직원 관련 질문에는 답변 회피
金, 작년 쿠팡 지분 5000억 현금화… 쿠팡, 사과문 내리고 연말세일 광고
2일 국회 과학기술정보방송통신위원회의 ‘쿠팡 대규모 개인정보 유출 사태’ 관련 긴급 현안 질의에서는 쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 의장 책임론에 대한 질문이 집중적으로 쏟아졌다. 여야 의원들은 쿠팡에 실질적 지배력을 가진 김 의장을 두고 의사결정권자가 위기 상황에서 책임을 회피하고 있다고 거세게 비판했다.
● 김범석 없고 한국법인 대표 출석
이상휘 국민의힘 의원은 과방위 질의에 참석한 박대준 쿠팡 대표를 향해 “쿠팡은 ‘괴도 루팡’이 된 지 오래”라고 했다. 이어 질의에 참석하지 않은 김 의장을 두고 “사과 한마디 없이 경영을 책임진 박 대표가 나가서 총알받이 하고 샌드백 하고 오라 이 얘기인가”라며 “한국이 그렇게 우습나”라고 질타했다. 김우영 더불어민주당 의원은 “김 의장이 한국에 들어와서 소비자들에게 사과하고 앞으로 어떻게 개선할지에 대한 입장을 밝혀야 한다”며 “그러지 않으면 정부 당국이 고발하고 텔레그램 창업자를 프랑스가 체포했듯이 체포해야 한다”고 했다.
의원들의 지적에 박 대표는 “한국 법인에서 이뤄진 일은 가급적 제 책임하에 이뤄졌다고 생각한다”며 “여기서 벌어지는 일들에 대해서는 이사회에 보고를 하고 있다”고 답했다. 최민희 과방위원장이 김 의장의 현재 거취를 묻자 박 대표는 “장소까지는 알지 못한다”고 답했다.
김 의장은 쿠팡의 클래스B 보통주를 1억5780만2990주(지분 8.8%) 보유하고 있다. 클래스B 보통주는 주당 29배의 차등의결권을 가진 주식이다. 의결권을 기준으로 하면 김 의장의 지분은 73.7%에 달한다. 그는 지난해 11월 보유 중이던 클래스B 보통주를 클래스A 보통주 1500만 주로 전환하면서 4846억 원을 현금화하기도 했다. 동시에 200만 주를 자선기금에 증여했는데 대부분 미국에 쓴 것으로 알려졌다.
한민수 민주당 의원은 “김 의장은 과로사 논란, 물류센터 내 죽음의 노동환경, 입점업체 수수료 논란 때도 매번 국정감사에 불출석했다”며 “도대체 대한민국 국민을 어떻게 보고 있길래 미국에서 이런 식으로 기업을 운영하느냐”고 목소리를 높였다.
● 징벌적 손해배상 적용 검토
배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 이날 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고와 관련해 징벌적 손해배상 제도 적용을 검토하겠다고 밝혔다. 배 부총리는 과기정통부의 대책을 촉구하는 질의에 “이달 안에 있을 2차 (범부처 사이버 안보 종합 대책) 발표 때 징벌적 손해배상과 과징금 추가 등 (조치를) 종합 검토하고 발표하도록 하겠다”고 말했다.
이날 현안 질의에 참석한 박 대표와 브랫 매티스 쿠팡 정보보호최고책임자(CISO)는 유출자로 추정되는 중국인 전 직원에 대한 여러 질문에 ‘수사 중인 사항’이라며 답변을 회피해 여러 의원들로부터 비판을 받았다.
이런 가운데 쿠팡은 지난달 28일 모바일 앱과 PC 버전에 올렸던 공개 사과문 공지를 25시간 만에 내리고 연말 상품 세일 광고를 올려 지적을 받았다. 황정아 민주당 의원은 “대한민국 국민을 얼마나 우습게 알면 눈을 씻고 찾아봐도 (사과문이) 안 보인다”며 “3370만 명의 고객이 피해를 입은 이 엄중한 사태에 당연히 잘 보이는 곳에 있어야 되는 것 아니냐”고 비판했다.
개인정보 유출 피해자들은 본격적으로 법적 대응에 나섰다. 이날 법률사무소 번화는 3일 서울동부지방법원에 쿠팡을 상대로 1인당 10만 원의 손해배상을 청구하는 소송을 제기한다고 밝혔다. 전날까지 3000여 명이 소송 의사를 밝힌 것으로 알려졌다. 법무법인 청 역시 2일 서울중앙지법에 소장을 제출했다. 포털사이트에 개설된 피해자 모임 카페 가입자는 2일 기준 40만 명을 넘어섰다.
