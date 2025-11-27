조국黨 ‘대선 청구서’ 팻말에… 정청래-조국 냉랭한 상견례

曺 “교섭단체 요건 완화 답보 상태”
鄭 “조국黨 의원 부정적 인터뷰 유감”
양당 대표 신경전 속 20분만에 끝나
더불어민주당 정청래 대표가 26일 취임 인사차 민주당을 찾은 조국혁신당 조국 대표와 만나 신경전을 벌였다.
조 대표는 이날 국회에서 정 대표와 만나 “민주당이 앞장서고 조국혁신당이 뒤따르면서 내란을 막아냈다”며 “우린 동지였고 한배를 탄 운명공동체였다”고 강조했다. 이어 “이재명 정부의 재집권을 위해 조국혁신당이 누구보다 앞장서 뛰겠다”고 했다.
조 대표의 발언 중 자리에 배석한 조국혁신당 이해민 사무총장과 박병언 대변인이 교섭단체 요건 완화 등 대선 전 민주당과 조국혁신당 등이 합의한 ‘원탁선언문’ 팻말을 꺼내 들며 분위기가 달라졌다. 조 대표는 “지난 대선 당시 채택된 원탁선언문이 반년이 지난 지금도 답보 상태”라며 “정치개혁이 되면 우리 모두 국민에게 이익이라고 생각한다”고 말했다.
그러자 정 대표는 “조국혁신당이 출범 즈음해서 ‘따로 또 같이’라는 말을 썼다”며 “영광군수 재보궐 선거에서 저와 조 대표는 치열한 경쟁자가 되어 서로 속한 정당 후보의 당선을 위해 최선을 다했다”고 했다. 조 대표의 ‘운명공동체’란 표현에 선을 그으며 조국혁신당이 경쟁 상대임을 부각한 것이다. 일각에선 정 대표와 조 대표가 범여권의 차기 대선 경쟁자로서 견제에 나선 것 아니냐는 해석이 나온다.
정 대표는 조국혁신당이 꺼낸 팻말을 두고 “저에 대해 부정적인 인터뷰를 한 조국혁신당 의원이 있어 굉장히 유감”이라며 “제기된 문제에 대해선 국회 정치개혁특별위원회가 구성되면 충분히 논의해 합의 가능한 부분을 도출해 낼 수 있다고 생각한다”고 거리를 뒀다.
양당 대표가 신경전을 벌이는 가운데 만남은 약 20분 만에 종료됐다. 조국혁신당 박 대변인은 회동 후 기자들과 만나 “대선 전 있었던 약속을 환기하기보다는 정개특위에서 재논의하는 것처럼 말한 것은 조국혁신당 입장에서는 살짝 아쉽다”며 불편한 심경을 드러냈다.
