송언석 “대장동 항소포기 국정조사, 與 주장대로 법사위서 할수도”

국민의힘 송언석 원내대표는 대장동 사건 항소 포기 사태의 진상을 규명하는 국정조사와 관련해 여야 협상이 공전을 거듭하자 더불어민주당이 제안한 국회 법제사법위원회 진행 방식을 수용할 수 있다고 26일 밝혔다.
송 원내대표는 이날 오전 국회에서 긴급 기자간담회를 열어 “민주당이 먼저 주장했던 국정조사 진행 방식과 관련해 국정조사 특별위원회를 구성하는 게 마땅하다”면서도 “압도적 다수를 무기로 야당의 목소리에 귀를 기울이지 않는 현실을 고려해 법사위 국조도 협의할 용의가 있다”고 말했다. 대장동 국조 추진 주체를 두고 그동안 민주당은 법사위 차원의 국정조사를 주장했다. 반면 국민의힘은 여야 동수로 별도의 특위를 구성해야 한다고 맞섰다.
송 원내대표는 “진상규명을 위해 민주당은 더 이상 다른 말하지 말고 즉각 국조를 진행하도록 해야 한다”며 “이를 위해 먼저 법사위에 야당 간사 선임을 즉각 시행해 달라”고 요구했다. 이어 “법사위원들의 발언 제한이나 퇴장 조치와 같은 독단적 법사위 운영 방식과 행태는 당장 중단하고 국조 증인과 참고인 채택은 여야가 합의해 진행할 수 있도록 기본적 원칙에 동의해주기 바란다”고 했다. 이와 관련 이날 오후라도 여야 회동이 가능하다고 밝혔다.
이에 앞서 민주당 김병기 원내대표는 같은 날 최고위원회의에서 ”검찰 수사 및 기소 조작으로 항명과 항소 제한과 관련된 국정조사에 대한 국정조사를 담당하는 위원회는 너무나도 당연하게 법사위“라며 ”민주당은 이 조사를 신속하게 하기 위해서 법사위에서 국정조사를 하자고 처음부터 일관되게 의사를 전달하고 있다“고 강조했다. 그러면서 ”지금이라도 (국힘이) 법사위에서 (대장동 국조를) 하고자 한다면 얼마든지 이걸 논의할 용의가 있다“고 밝혔다.
