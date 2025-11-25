李대통령, 튀르키예 참전 기념탑 헌화…참전용사 손 잡으며 “감사합니다”

튀르키예를 국빈 방문 중인 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 앙카라 한국전쟁 참전 기념탑에 헌화했다. 이 대통령은 튀르키예 참전 용사를 만나 손을 맞잡고 “감사합니다”라고 사의를 표했다. 이에 노병(老兵)은 “터키 땅에서 뵙게 돼 정말로 기쁘게 생각합니다”라고 화답했다.
검정 정장에 검정 넥타이, 흰 장갑을 착용한 이 대통령은 참전용사 협회장 등 군복 착용 인사들, 영접 인사들과 인사를 나누며 기념탑 쪽으로 걸어서 입장했다.
양옆으로는 23개 깃발이 도열했다. 기념탑 방향으로 좌측으로 튀르키예 국기부터 11개국 국기, 우측엔 유엔기부터 태극기까지 12개 깃발이 늘어섰다.
5층 석탑 형태의 기념탑 맨 아랫단 둘레에는 참전용사들의 계급·이름·고향·전사일이 새겨진 석판이 빼곡히 부착돼 있었다.
헌화대 좌우로는 한국전쟁 당시 튀르키예군 복장을 한 1개 소대 병력이 도열했고, 헌화대를 앞에 두고 의장대가 배치돼 참전부대기로 추정되는 깃발을 들고 1열 횡대로 좌·우 각 4명씩 도열했다.
기념탑 앞에 선 이 대통령은 태극무늬 모양의 화환을 기념탑에 헌화한 뒤 한국전쟁에 참전한 튀르키예군을 위해 묵념했다.
이후 한국전쟁 생존 참전용사 4명을 만나 악수 후 손을 잡으며 “감사합니다”라고 인사했다. 김 여사는 한 참전용사 코트 옷깃을 여며주기도 했다.
이 대통령 부부는 참전용사 유가족 13명에게도 감사함을 표했다. 김 여사는 한 유가족을 끌어안고 포옹하기도 했다.
튀르키예는 한국전쟁 당시 미국, 영국, 캐나다에 이어 유엔군 4위 규모인 2만 명 이상을 파병한 것으로 알려졌다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
