머스크 “의대 가지 마라…3년내 로봇에 대체”

“휴머노이드 로봇이 최고의 외과의사 될 것”
일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 7일(현지 시간) 휴머노이드 로봇이 최고의 외과의사를 뛰어넘을 시기를 3년 뒤로 전망하며 “의대에 가는 것이 의미가 없다”고 주장했다.
머스크는 이날 공개된 기업가 피터 디아만디스의 팟캐스트 ‘문샷(Moonshots)’에 출연해 “지금은 훌륭한 외과의사가 심각하게 부족하다”며 “한 사람이 제대로 된 의사가 되기까지는 많은 시간이 들고 비용도 많이 든다”고 했다.
이어 머스크는 “훌륭한 의사가 되기까지 말도 안 되게 오래 걸린다”라며 “게다가 의학 지식은 계속 바뀌니까 모든 걸 따라잡는 것도 거의 불가능하다”고 했다.
그러면서 머스크는 “의사들은 시간이 제한돼 있고 실수도 한다”며 “정말 뛰어난 외과의사는 그렇게 많지 않다”고 말했다.
머스크는 ‘휴머노이드 로봇이 최고의 외과의사보다 언제쯤 더 나아질 것으로 보느냐‘는 물음에 “3년”이라고 답했다.
그러면서 머스크는 “아마 지구상에 있는 외과의사보다 훌륭한 외과 수술을 하는 옵티머스 로봇이 더 많아질 것”이라고 내다봤다.
또 머스크는 “3년이면 인간보다 낫고, 4년이면 거의 모든 인간보다 낫고, 5년이면 비교 자체가 안 된다”며 “사람들은 로봇이 얼마나 많아질 지 과소평가하고 있다”고 했다.
아울러 머스크는 “전 세계 누구나 지금 대통령이 받는 것보다 더 나은 의료 서비스를 받게 될 것”이라며 “의대는 의미가 없다”고도 했다.
머스크는 한국의 인구 구조 변화를 언급하며 ‘충격적인 수준’이라는 반응도 보였다.
머스크는 “한 나라가 바른 경로로 가지 않는다는 신호 중 하나는 성인용 기저귀가 아기용 기저귀보다 많아질 때”라며 “한국은 이미 수년 전에 그 지점을 넘어섰다”고 했다.
이어 머스크는 “이런 추세가 지속되면 3개 세대 이후 한국의 인구는 지금의 약 3% 수준으로 줄어들 것”이라고 말했다.
그러면서 머스크는 “(그때가 오면) 북한은 침공할 필요도 없다”며 “그냥 걸어서 국경을 넘으면 된다”고 했다.
