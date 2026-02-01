“기초과학 인프라와 전담 인력은 시스템으로 지켜야”

기초과학연구역량강화사업협의회… 10일 CORE NEXT 정책포럼 토론
“기초과학 전담 인력 고용 불안정
후속 사업 과한 경쟁 지속 불가능
국가 R&D 중추 존립 어려울 수도”
기초과학연구역량강화사업협의회(회장 한진 인제대 교수)는 2026년을 ‘CORE NEXT 지속성 확보 원년’으로 정하고 연구 인프라 지속의 제도화와 장비 전담 운영 인력(Staff Scientist) 체계 구축에 박차를 가하기로 했다.
24일 전국 대학 80여 개 핵심연구지원센터(Core-Facility)와 인프라 고도화시설 협의체인 협의회에 따르면 올해 지원센터 연구 인프라의 지속성 유지를 제도로 뒷받침하며, 전담 인력 경력 계발과 고용 지속 구조를 정립하는 데 집중하기로 했다.
대학에서 흩어져 있는 연구 장비를 정보통신기술(ICT) 융합, 기계·환경·소재, 바이오, 우주 등 분야별로 모아 공동 활용하고, 전담 인력이 체계적으로 관리해 전문적인 연구 지원 서비스를 제공하도록 조성된 지원센터의 지속 가능성에 초점을 맞춘 것이다. 그동안 국가 연구개발(R&D)의 중추적 역할을 해 온 지원센터가 제도적 한계로 존립 자체가 위협받고 있다는 위기의식에서 비롯된 의제라는 분석이다.
앞서 협의회는 이달 10일 ‘기초과학 인프라와 전담 인력 지속성 확보를 위한 CORE NEXT 정책 포럼’을 열어 지원센터 지속 가능성 방안을 모색했다. 대전의 한 호텔에서 열린 이날 포럼에는 교육부, 과학기술정보통신부, 국가과학기술자문회의, 국가연구시설장비진흥센터(NFEC) 관계자와 전국 주요 대학 지원센터장 및 실무 책임자가 참석했다.
협의회 측은 전담 인력의 고용 불안정성 해소가 시급하다고 지적했다. 값비싼 장비를 다루고 데이터를 분석하는 고숙련 인력이지만 비정규직에다 처우도 열악해 정부 사업이 끝나면 이탈이 반복된다는 것이다.
지원센터 자립이 어렵다는 문제도 제기됐다. 현 구조에서는 과도한 경쟁으로 후속 사업 선정에서 탈락하면 센터 운영이 사실상 불가능해지는 사례가 많다는 지적이다. 축적된 연구 노하우와 인프라가 유실될 수 있다는 우려가 나왔다.
현장 연구자들은 단순한 예산 증액을 넘어 센터장 책임과 사명감에만 의존하는 지원센터 운영 방식을 벗어나, 정부와 대학본부 공동 책임 구조로 전환해야 한다고 주장했다. 이를 위해 후속 사업 선정 규모 확대, 사업 종료 후 의무 운영 기간의 대학본부 책임 명확화 등을 요구했다. 정부 측은 올해 R&D 예산을 역대 최대 규모로 편성하고, 인공지능(AI)과 에너지 같은 초격차 전략기술과 기초과학 연구 생태계 회복에 중점 투자하겠다고 밝혔다.
협의회 관계자는 “지원센터가 단순한 장비 관리 조직이 아니라 국가 연구 경쟁력의 필수 기반임을 재확인했다”며 “인력, 공간, 장비의 지속 가능성을 담보하는 실질적인 정책 개선이 시급하다”고 강조했다.
