李 “北 흡수해서 뭐하나…엄청난 충돌-비용 감당 못해”

“남북 평화체제 구축땐 한미 연합훈련 안하는게 바람직
싸울 필요 없으면 트럼프가 싫어하는 돈드는 훈련 안해도 돼
남북 비상연락망까지 다 끊겨…우발 충돌땐 해결 방법 없어
北도발 억지력 확보 기반, 대화로 바늘구멍이라도 뚫어야”
주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 계기로 순방 중인 이재명 대통령은 23일(현지 시간) 한미 연합군사훈련에 대해 “우리가 선제적으로 훈련 규모를 축소하거나 연기하는 것을 검토하나자는 주장도 일부 있다”며 “만약 남북 간의 평화체제가 확고하게 구축이 되면 안 하는 것이 바람직하겠다”고 말했다.
이 대통령은 이날 튀르키예로 향하는 대통령1호기 순방 기자간담회에서 ‘북한과의 관계 개선을 위해 한미 연합군사훈련 축소도 포함되느냐’는 질문에 “지금 미리 어떤 방향으로 예단하기는 어렵다”며 이같이 답했다. 이 대통령은 “길게 보면 대한민국의 방위는 대한민국 스스로 책임지고 가급적 군사훈련을 하지 않아도 되는, 싸우지 않아도 되는 싸울 필요가 없는 평화체제를 확고하게 구축하면 도널드 트럼프 미국 대통령이 별로 안 좋아하는, 돈 드는 합동군사훈련 안 해도 되지 않겠느냐”고 말했다.
이 대통령은 북한과 관계에 대해 “남북관계는 참으로 안타깝게도 매우 적대적이고, 대결적 양상으로 바뀌었다”며 “아주 초보적인 신뢰조차도 없어서 아주 극단적인 발언, 또 극단적인 행동을 보여주고 있다”고 말했다. 이어 “북한 측이 지금 군사분계선 기준으로 3중 철조망을 치고 있다”며 “6.25 전쟁이 휴전으로 끝나고 수십 년 동안 안하던 일”이라고 말했다.
이 대통령은 “언제 우발적인 충돌이 벌어질지 모르는 상황까지 왔다”며 “일체 모든 연결선이 다 끊기고, 대화 접촉 자체를 거부하고 있어 우발적 충돌이 발생하면 해결할 길이 없다”고 말했다. 이어 “적대적인 국가 간이라도 비상연락망은 원래 가지고 있다”며 “오른손으로 싸우면서도 왼손으로 악수하고 그러는 게 세상의 이치인데, 여기는 완전히 다 단절했다”고 말했다.
이 대통령은 “이럴수록 더 인내심을 가지고 우리가 확고한 억지력을 확보하고, 도발을 언제 얼마든지 제압할 수 있을 정도의 국방력, 억지력을 확보하자”며 “이걸 대전제로 그 기반 위에서 소통하고 대화하고 설득하고 길을 열어야한다”고 말했다. 이 대통령은 “끊임없이 노력해 바늘구멍이라도 뚫어야 한다”고도 했다.
일각에서 나오는 흡수통일론에 대해 이 대통령은 “흡수해서 무엇 하느냐. 거기서 생겨나는 엄청난 충돌, 비용을 어떻게 감당할 것이냐”며 “흡수통일할 생각이 없다”고 말했다. 이어 “갑자기 통일 얘기하면서 ‘대박’ 이렇게 얘기하니까 ‘이거 쳐들어오는 거 아냐’ 이래가지고 철조망 치고, 도로 끊고, 장벽 쌓고, 철도 끊고 그런다”며 “무인기 가서 막 보내가지고 약 올리고. 그 얼마나 긴장되겠느냐”며 윤석열 정부를 비판하기도 했다.
