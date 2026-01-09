李대통령 “반도체 육성-금융 정상화…올해 2% 성장 예상”

이재명 대통령은 9일 “올해 경제 상황은 잠재성장률을 약간 상회하는 2% 정도의 성장을 예상하고 있다”며 “반도체 등 전략 산업 육성과 금융시장 정상화 정책이 우리 경제의 강점을 한층 강화하고 새로운 도약으로 이끌어낼 것”이라고 밝혔다.
이 대통령은 이날 청와대에서 열린 정부의 ‘2026년 경제성장전략 국민보고회’에서 “올해는 모든 분야에서 성장을 이뤄내는 대한민국 대도약의 원년이자 이재명 정부가 경제 운영을 제대로 책임지는 첫해”라며 이같이 말했다.
이 대통령은 “지금은 과거와 다른 소위 K자형 성장이라는 중대한 도전에 직면해 있는 상황”이라며 “성장의 과실이 모두에게 귀속되지 않는 과거의 성장 패러다임을 벗어나 국민 모두 성장의 기회와 과실을 함께 누리는 경제 대도약을 실현하겠다는 것이 정부의 강력한 의지”라고 말했다.》 경제 성장이 수출 대기업 등에 쏠리며 양극화가 심화되는 K자형 성장을 극복하기 위한 대책을 강조한 것. 이어 “K자형 성장의 그늘이 미래를 짊어지는 청년 세대에 집중되고 있는 현실은 청년 문제를 넘어서 한국 경제의 장기적인 미래 성장 동력을 위협하는 것”이라고 했다.
정부는 국민성장펀드를 조성해 반도체 등 첨단 산업에 투자를 확대할 계획이다. ‘생산적 금융’ 전환을 위한 대책을 추진해 금융권이 부동산 금융과 담보·보증 대출 등 손쉬운 이자 장사가 아닌 기업의 성장 자금을 조달하는 역할을 강화하겠다는 것이다.
재정경제부는 이날 올해 한국 경제가 2.0% 성장할 것으로 전망했다. 한국은행과 한국개발연구원(KDI), 국제통화기금(IMF) 전망치인 1.8%보다 높은 수치다.
