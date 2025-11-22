김혜경 여사, 남아공의 격한 댄스 환영공연에 ‘화들짝’

  • 입력 2025년 11월 22일 16시 35분

G20 정상회의에 참석하는 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지 시간) 남아프리카공화국 요하네스버그 O.R. 탐보 국제공항에 도착해 공군1호기에서 내려 환영공연을 보고 있다. 2025.11.21 대통령실사진기자단 동아일보 송은석
이재명 대통령이 22일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 전날 밤 남아프리카공화국 요하네스버그에 도착했다. 공항에선 남아공 10대들이 댄스 공연을 선보이며 이 대통령 부부를 환영했다.

21일 밤 요하네스버그 O.R. 탐보 국제공항에 도착한 이 대통령 부부는 공군 1호기에서 내려 의장대가 도열한 레드카펫을 걸었다. 레드카펫 끝에선 청소년 8명으로 구성된 ‘댄싱 크루’가 격렬하게 춤을 추며 이 대통령 부부의 눈길을 사로잡았다. 김혜경 여사는 갑작스런 기합 소리에 깜짝 놀란 듯한 제스처를 보였으나, 이내 환하게 웃으며 이들의 공연을 지켜봤다. 이 대통령도 미소를 띤 채 박수를 치며 호응했다.

이 대통령은 22일 오전부터 G20 정상회의 일정에 돌입한다. 이번 정상회의 공식 세션은 ‘누구도 소외되지 않는 포용적이고 지속 가능한 경제 성장’ ‘회복력 있는 세계’ ‘모두를 위한 공정하고 정의로운 미래’ 등 3개로 구성됐다. 이 대통령은 3개 세션에 모두 참여한다. 이 대통령은 또 정상 모두발언에서 ‘인공지능(AI) 기본사회’ 등에 대한 정책 구상을 제시할 전망이다. 또 프랑스·독일 정상과의 양자회담도 조율하고 있다.

#이재명 대통령#G20 정상회의#김혜경 여사#남아프리카공화국#댄싱 크루
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
