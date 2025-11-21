일본 안장보장간화회 이사장, 전쟁기념사업회 방문

오카베 토시야 일본 안전보장간화회 이사장 일행(전 육군막료장·대장)이 19일 오후 전쟁기념사업회를 방문해 한·일 안보 협력과 미래지향적 교류 방안을 논의했다.
백승주 전쟁기념사업회 회장은 오카베 이사장을 환영하며,“뉴질랜드 어느 박물관에 새겨진 ‘더 나은 미래를 가지려면 과거와 화해해야 한다’는 문구처럼 한·일 지도자들이 함께 새겨야 할 가치가 있다”고 강조했다.
오카베 이사장은 “올해가 한·일수교 60주년인 만큼 양국이 더욱 가까워지고 다양한 분야에서 교류가 확대되기를 바란다”며 지속적 대화의 필요성을 밝혔다.
양측은 한반도 안보상황과 양국 간 국방 협력 현안에 대해 심도 있는 의견을 나누며, 지속적인 상호 방문과 대화 확대의 필요성에 뜻을 같이 했다.
이날 방문에는 간화회 국제교류반장 아라키 후미히로(전 항공막료부장·중장), 카미노타니 히로시(전 항공총대부사령관·중장), 시모 주니치(전 해상마이즈루 지방총감·중장) 등 간화회 임원들이 함께 했다.
최현정 기자 phoebe@donga.com
