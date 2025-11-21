김병기, 尹 직격 “전두환도 부하에 책임 전가하며 비루하게 굴지 않았다”

김병기 더불어민주당 원내대표는 21일 윤석열 전 대통령을 향해 “전두환도 자기 살겠다고 부하에게 책임을 전가하며 당신처럼 비루하게 굴지 않았다”고 직격했다.
김 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 19일 한덕수 전 국무총리 내란죄 재판에 증인으로 나와 윤 전 대통령이 한 발언을 언급했다.
윤 전 대통령은 이날 외교무대에 한 전 총리를 대신 보내려 했다고 설명하는 과정에서 “G20에 포퓰리즘적인 좌파 정부 정상들을 대거 초청해 놨다. 원래 멤버도 아닌데” 등의 발언을 해 논란이 됐다.
김 원내대표는 이를 두고 “이런 사람이 한 때 나라의 대통령이었다는 사실이 참담하다”며 “이런 말들을 아무렇지도 않게 내뱉었다. 국제회의가 어떻게 열리는지도 모르고 회원국과 초청국 구분도 못한 채 다른 나라를 비하하는 데만 몰두했다. ‘바이든-날리면’ 외교 대참사가 다시 떠오른다”고 비판했다.
그러면서 “기본적 말 한마디도 관리 못하던 사람이 이제 와서 다른 나라 정상들을 흘겨보며 폄훼하는 모습은 참으로 부끄럽다. 어떤 마음가짐과 사고방식으로 정상외교에 임했을지 상상이 간다. 한미 관세 협상 같은 중대한 사안을 맡겼다면 나라가 결단 났을 것”이라고 말했다.
이어 “민주당과 이재명 정부는 다르다. 이재명 대통령의 순방 성과가 보여주듯 국익을 채우고 국격 세우는 그런 외교로 대한민국 미래를 든든하게 지킬 것”이라고 덧붙였다.
그는 또 “윤석열 씨에게 한마디 더 하겠다”며 “당신이 좋아한다는 전두환도 자기 살겠다고 부하직원에게, 부하에게 책임을 전가하며 당신처럼 비루하게 굴지 않았다. 국익을 조금이라도, 그리고 국격을 조금이라도 생각한다면 그 입 다물고 핑계대지 말고 스스로 감옥으로 들어가 남은 생을 참회하며 살길 바란다”고 강조했다.
김 원내대표는 또 “적극적인 재정과 규제 개선으로 지역경제의 활력을 반드시 살리겠다”며 “민주당은 지역경제 회복과 규제 개선 어느 하나도 소홀히 하지 않겠다”고 밝혔다.
그는 “중앙정부와 지방정부의 불용예산을 필요한 곳에 신속히 투입하면 지역경제의 중요한 버팀목이 될 것”이라며 “지역 제한 경쟁입찰 범위를 넓히고 지방정부 공공 조달의 자율성을 높이는 것 역시 규제 개선이란 큰 흐름과 맞닿아 있다”고 설명했다.
그러면서 “주요 공공기관 투자도 69조 원으로 확대하면 정부 정책의 파급력은 훨씬 커질 것”이라며 “예산과 결산 심사 과정에서 정부가 재정을 얼마나 적극적으로 집행했는지 꼼꼼하게 확인하겠다”고 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
