李대통령 “韓-이집트 포괄적 경제동반자 협정 및 방산 협력 추진”

이집트를 공식 방문 중인 이재명 대통령이 압델 파타 알시시 대통령과의 정상회담 뒤 “한국과 이집트는 평화 촉진자로서 한반도와 중동을 포함한 국제평화에 함께 기여하기로 했다”고 20일(현지시간) 고 밝혔다.
이날 이 대통령과 알시시 대통령은 이집트 대통령궁에서 정상회담을 연 뒤 공동 언론발표를 했다.
이 대통령은 “최근 한반도 및 중동 상황에 대한 깊이 있는 논의가 이뤄졌다”며 “알시시 대통령은 한반도 평화 공존 및 공동 성장의 새 시대를 열겠다는 한국 정부의 노력을 높이 평가하며 전적으로 지지한다는 뜻을 밝혔다”고 말했다. 이어 “저도 이집트가 가자지구 휴전과 재건, 나아가 중동 평화를 위해 노력하고 있음을 높이 평가했으며 한국 정부도 가자 난민이 겪는 인도적 위기를 해결하기 위해 이집트와 계속 협력하겠다는 의사를 전했다”며 “양국은 서로의 역할을 지지하며 동시에 국제평화를 위해 연대하기로 했다”고 덧붙였다.
양국 정상은 경제 분야 협력의 뜻도 밝혔다. 이 대통령은 “이집트는 아프리카·중동·유럽을 잇는 핵심 허브이며, 대한민국은 성공적 발전 경험과 다수의 글로벌 기업을 보유하고 있다”며 “이런 점에서 양국 간 경제협력의 잠재력이 크다는 점에 인식을 함께했다”고 전했다.
이날 두 정상은 ‘한-이집트 포괄적경제동반자협정(CEPA) 추진을 위한 공동선언문’에 서명했다. 두 정상은 “광범위한 경제협력을 뒷받침할 제도적 기반인 CEPA 협상이 조속히 게시되길 기대한다”고 밝혔다.
한국과 이집트의 방산 분야 협력도 강화될 것으로 보인다. 이 대통령은 회담에서 “K-9 자주포 공동생산으로 대표되는 양국의 방산 협력이 앞으로 FA-50 고등훈련기 및 천검 대전차 미사일 등으로 확대되기를 바란다”고 언급했다고 설명했다. 알시시 대통령은 “한국의 높은 방산 기술력에 대해 신뢰를 갖고 있으며, 공동생산 등 호혜적 협력이 이뤄지길 기대한다”고 화답했다.
그외 두 정상은 ‘교육협력 양해각서(MOU)’도 체결했다. 문화 산업 분야에서도 이 대통령은 “이집트는 중동의 문화 콘텐츠 선도국인 동시에 K 콘텐츠의 인기가 매우 높은 국가”라며 “이번에 체결한 ‘문화협력 MOU’를 통해 공연예술·출판·박물관 등 분야에서 교류를 추진하기로 했다”고 말했다.
