장동혁 “항소 포기로 날아간 7400억이면 성남시민에 86만원씩 지급 가능”

국민의힘 장동혁 대표는 19일 검찰의 대장동 사건 항소 포기에 대해 “지하철 8호선 판교 연장선을 건설하는데 5000억 원이 들어간다”며 “항소 포기로 날아간 7400억 원이면 91만 성남시민 전체에게 이재명 대통령이 그렇게 좋아하는 소비쿠폰을 86만 원씩 지급할 수 있는 돈”이라고 지적했다.
국민의힘 의원들은 이날 대장동 민간업자 남욱 변호사가 소유한 건물 앞에서 ‘대장동 일당 7800억 국고 환수 촉구’ 기자회견을 열었다. 국민의힘은 용산 대통령실을 시작으로 사흘째 항소 포기 논란을 겨냥한 장외 투쟁을 이어가고 있다.
장 대표는 이 자리에서 “남욱은 이 수백억 원대 건물 외에 수백억 원대의 토지도 소유하고 있다”며 “대장동 항소 포기는 국가 권력을 이용해 민생을 파괴한 범죄”라고 비판했다.
그러면서 “국민들은 집 한 채 사지 못하도록 부동산 정책을 엉망으로 만들어놓고 대장동 범죄자 일당은 수백억, 수천억 원대의 부동산 부자로 만들어준 것이 바로 대장동 항소 포기의 실체”라며 “단순히 국가 권력을 남용해서 범죄자들을 비호한 게 아니라 7800억 원이라는 엄청난 돈을, 민생에 쓰여야 할 국민을 위해서 쓰여야 할 그 돈을 범죄자들에게 돌려준 심각한 범죄”라고 맹비난했다.
장 대표는 “검찰은 지금 대장동 범죄자 일당이 추징보전 해제 해달라는 것에 대해 적절한 방법을 찾고 있다고 한다”며 “국민들을 두 번 분노시키는 일”이라고 했다.
이어 “7800억 원을 전부 회수하지 못한다면 이번 항소 포기에 가담했던 범죄자들, 그게 대통령이든 법무부 장관이든 법무부 차관이든 검찰총장 대행이든 그 누구라도 함께 7800억 원을 토해내야 할 것”이라고 주장했다. 또 “검찰이 추징보전을 해제한다면 추징보전에 가담한 그 모든 관련자들 또한 7800억 원을 자신의 주머니에서 배상해야 할 것”이라고도 했다.
국민의힘은 나경원 의원이 대표발의할 예정인 ‘대장동 범죄수익 환수에 관한 특별법’을 반드시 통과시키겠다는 입장이다. 이 법안은 대장동 개발 비리 사건의 범죄수익을 소급해 환수할 수 있도록 하는 내용이 담겼다.
장 대표는 “저희들은 특별법을 반드시 통과시켜 끝까지 7800억 원을 회수할 수 있도록 노력하겠다”며 “민생을 파괴하는, 국민을 분노케 한 국가 권력을 이용한 범죄에 대해 국정조사와 특검이 이뤄질 수 있도록 국민들께서 끝까지 함께해달라”고 덧붙였다.
