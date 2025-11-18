국힘 “金총리, 오세훈 스토커냐…노골적 관권선거”

국민의힘 서울 지역 국회의원들이 18일 “김민석 국무총리의 노골적 관권선거 개입을 규탄한다”며 “즉각적인 선거관리위원회의 조사를 촉구한다”고 밝혔다. 김 총리는 최근 오세훈 서울시장이 추진하고 있는 종묘 개발, 한강버스, ‘감사의 정원’ 등 사업에 대해 비판의 수위를 높이고 있다.
국민의힘 권영세 나경원 배현진 조은희 조정훈 신동욱 고동진 서명옥 박수민 박정훈 김재섭 의원 등은 이날 기자회견문을 통해 “최근 김 총리의 행보는 대한민국의 국무총리 ‘행정부의 책임자’인지, 아니면 ‘민주당 선거대책위원장’인지 헷갈릴 정도”라며 이같이 말했다.
이들은 “김 총리는 매일같이 종묘 앞 세운 4구역부터 한강버스, 6·25 참전국을 기리는 감사의 정원까지, 서울시의 정책만 쫓아다니며 오세훈 시장 흠집내기에만 몰두하고 있다”며 “정쟁을 부추기려 사실을 왜곡하고, 문체부 등 정부 기관을 억지 동원해 여론을 선동하는 전형적인 관권선거 개입의 작태까지 서슴지 않고 있다”고 비판했다.
그러면서 “서울시정 어그로에만 발 빠른 총리는 이재명 정권의 한심한 수준을 보여주고 있다”며 “김민석은 국무총리인가. 오 시장의 스토커인가 아니면 또 다시 서울시장 후보인가”라고 되물었다.
국민의힘 의원들은 또 김 총리가 2002년 서울시장 선거에 나섰던 이력과 정치자금법 위반 혐의로 유죄 판결을 받았던 사실 등을 들추며 “국정은 방치한 채 선거판 콩밭만 맴돌고 있는 김 총리를 저희는 끝까지 지켜보며 반드시 책임을 묻겠다”고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
