탄핵 언급 이어 “대한민국의 재앙”… 李 비판 수위 점점 높이는 장동혁

[대장동 항소 포기 파장]
野, 국회서 대규모 규탄집회 열어
“李 탄핵날까지 함께 뭉쳐 싸우자”
국민의힘 장동혁 대표는 12일 국회 본청 앞 계단에서 열린 규탄대회에서 검찰의 대장동 사건 항소 포기를 비판하며 “이재명(대통령)은 그 존재 자체로 대한민국의 재앙이다. 재명이 아니라 재앙이다”라고 말했다. 전날 대검찰청·법무부 청사 앞에서 잇달아 규탄대회를 개최한 데 이어 국회에서도 장외투쟁을 열어 대여 투쟁의 수위를 대폭 끌어올린 것.
장 대표는 전날처럼 이날도 ‘대통령’ 직함을 생략한 채 “법 앞에 예외가 있다면 그것은 독재자다. 법 위에 서려고 하는 자가 있다면 그것은 독재자다”라며 “그래서 이재명은 독재자다”라고 목소리를 높였다. 그러면서 “항소 포기는 이재명에 대한 공소 취소로 가기 위한 시작에 불과하다”면서 “검찰이 포기한 대장동 사건을 국민에게 항소 제기한다”고 밝혔다. 이어 “국민들께서 심판해 달라. 이재명을 끝내야 한다. 이 정권을 끝내야 한다”고 했다.
장 대표는 내란 특검(특별검사 조은석)이 이날 황교안 전 국무총리를 체포한 것도 언급하면서 “여러분 전쟁이다. 우리가 황교안이다. 뭉쳐서 싸우자”면서 “우리가 이재명을 탄핵하는 그날까지 함께 뭉쳐서 싸우자”고도 했다.
송언석 원내대표도 연단에 올라 “이재명 대통령은 자신이 대장동 설계를 했다고 직접 발언했다”면서 국정조사와 특검을 요구했다. 송 원내대표는 “(정성호 법무부 장관은) 항소 포기 외압을 자백했다. 조폭이나 다름없는 외압”이라며 “이재명 정권 자체가 대장동 범죄 정권”이라고 말했다. 이어 “(이 대통령의 측근인) 김현지(대통령 제1부속실장), 정진상(전 민주당 정무조정실장), 김용(전 민주연구원 부원장), 이 세 사람이 대장동 1심 판결문 속 ‘성남시 수뇌부’ 그분의 핵심 실세 3인방”이라며 “지금 그분들이 인사 농단, 범죄 지우기 등 온갖 작당들을 하고 있다”고 주장했다.
국민의힘 한동훈 전 대표도 정부와 여권에 공개 토론을 제안하면서 협공에 나섰다. 한 전 대표는 “정성호 법무부 장관, 추미애 전 법무부 장관, 조국 전 법무부 장관 중 누구라도 대장동 일당에 대한 불법 항소 취소에 대해 저와 국민 앞에 공개 토론을 제안한다”고 밝혔다.
국민의힘에선 대장동 사건 항소 포기를 계기로 장외 투쟁 수위를 높여야 한다는 목소리가 나온다. 한 재선 의원은 “대장동 사건은 7800억이 걸려 있어 국민이 분노할 수밖에 없는 사안이라 지금이 투쟁하기엔 적기”라고 말했다. 국민의힘 지도부 관계자는 “아직 장외 투쟁 여부는 결정된 것이 없다”면서 “우선 국정조사와 여론전에 집중한 뒤 정부와 여당의 향후 대응에 따라 판단할 것”이라고 했다.
