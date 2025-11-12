與당원 4만6000명 ‘불법 모집’ 의심…군수 등 3명 중징계 착수

더불어민주당이 내년 지방선거를 앞두고 불법으로 당원을 모집했다는 의혹을 받는 현직 군수 등 3명에 대해 영구 제명 등의 징계 절차에 착수했다. 3명 모두 내년 6월 지방선거를 염두에 두고 거주지를 허위로 등록하는 방식으로 당원을 모집한 것으로 드러났다.
조승래 민주당 사무총장은 12일 국회에서 기자들과 만나 “오늘 최고위원회의에서 불법 당원 모집 등과 관련해 3명에 대한 징계 절차에 들어갈 것을 정청래 민주당 당대표가 윤리심판원에 요청했다”고 밝혔다.
윤리심판원이 징계 절차에 착수한 3명은 모두 전남도당 소속 현직 군수와 군수 입후보 예정자, 광역 의원 출마 예정자다.
조 사무총장은 “이달 10일부터 내년 지방선거에 대비해 당원 데이터베이스(DB) 정리 작업을 실시 중이고 이중 거주지, 휴대전화 중복, 당비 대납 등 애초 의심사례로 5만4000명 정도를 언급했는데, 이걸 정리하니 4만6000건 정도가 드러났다“며 “이 문제를 점검하기 위해 현재 콜센터를 운영해서 관련 대상자에 연락해 사실 여부를 확인하는 과정”이라고 했다.
그는 ”불법 당원모집 사례도 수백 건 적발했다. 거주지 확인이 어려운 온라인 가입을 이용해 친인척이 거주한다고 한 사례, 음식점 등에 거주지 등록한 사례 등의 위법 사항을 밝혀냈다“며 ”해당 사례와 연관한 출마 예정자 및 관련자는 원천적으로 후보 자격 갖지 못하도록 윤리심판원에 제명 포함한 중징계를 요청할 것“이라고 했다.
조 사무총장은 ”의심사례 4만6000명을 전수 조사 중이고 후보자들에 대해서는 지위고하 막론하고 중징계를 요청할 것이며 필요하면 사법기관 조사의뢰 등의 법적 조치를 할 것“이라고 했다.
