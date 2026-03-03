김태승 코레일 사장 취임 “고속철도 통합 조속 완수”

한국철도공사(코레일)는 김태승 신임 사장(65·사진)이 3일 취임식을 갖고 제12대 코레일 사장으로 취임했다고 같은 날 밝혔다. 김 사장은 취임식에서 “고속철도 통합을 조속히 완수하고 사회적 편익을 국민께 되돌려드리겠다”고 말했다. 김 사장은 서울대 경제학과를 졸업하고 국토개발연구원 책임연구원, 교통물류연구소 선임연구위원, 경기개발연구원 부원장, 인하대 경영대학 아태물류학부 교수 등을 역임했다.
임유나 기자 imyou@donga.com
