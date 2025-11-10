민주당, 종묘 앞 초고층 빌딩·한강버스 겨냥 ‘오세훈 검증 TF’ 만든다

더불어민주당이 오세훈 서울시장을 겨냥한 ‘시정 실패 및 비리 검증 TF(태스크포스)’를 구성한다. 최근 논란이 된 종묘 초고층 개발계획과 한강버스 사업 등을 둘러싼 공세가 본격화될 전망이다.
10일 박수현 민주당 수석대변인은 “정청래 대표 지시로 ‘오세훈 서울시장 시정 실패 및 개인 비리 검증 TF’를 구성한다”고 밝혔다. 단장은 국회 국토교통위원회 소속 천준호 의원이 맡는다.
● “개발 빙자한 역사 파괴” 민주당, 공세 수위 높여
이날 최고위원회의에서는 오 시장을 향한 비판이 쏟아졌다. 전현희 최고위원은 “오세훈 시장이 해야 할 일은 하지 않고 하지 말아야 할 일만 골라 하고 있다”며 “종묘 초고층 빌딩 허용은 개발을 빙자한 역사 파괴”라고 직격했다.
황명성 최고의원 역시 “내년 선거를 앞두고 개발 강풍을 일으켜 표를 얻으려는 천박한 발상”이라며 “세운4구역은 33층 안으로도 충분히 개발이 가능하다”고 주장했다.
또한 “1995년 유네스코 세계문화유산 등재 당시, 세계유산 구역 내 고층건물 인허가를 내지 않겠다고 약속했다”며 “해외에도 경관 훼손으로 등재가 취소된 사례가 있다”고 지적했다.
● 김민석 총리 “근시안적 단견” 비판…한강버스도 언급
김민석 국무총리도 SNS를 통해 오 시장을 비판했다. 그는 “종묘가 수난이다. 도심 속 문화유산은 역사적 가치와 개발 필요성 사이의 조화를 찾는 ‘문화적 개발’이 필요하다”며 “기존 계획보다 두 배 높게 짓겠다는 서울시의 발상은 국익과 국부를 해치는 근시안적 단견”이라고 지적했다.
김 총리는 오늘 종묘에 현장 점검을 나선다며 “이번 문제를 적절히 다룰 법과 제도 보완 착수를 지시할 것”이라며 서울시의회 조례 개정안에 대한 대응 방침을 밝혔다.
김 총리는 또 “한강버스 추진 과정에서 물의를 빚은 서울시는 국민의 우려를 경청해야 한다”며 오 시장의 또 다른 핵심 사업에도 제동을 걸었다.
문대림 민주당 대변인도 논평을 통해 “오 시장은 자신이 추진한 사업의 안전관리 책임조차 지지 않겠다는 것인가”라며 “민생 소비쿠폰 25만 원은 ‘미래세대 약탈’이라 반대하더니, 본인의 전시행정에는 1500억 원을 아낌없이 쏟아부었다”고 주장했다.
● 오세훈 “종묘 훼손 없다…김민석 총리와 공개토론하자”
이에 대해 오세훈 서울시장은 즉각 반박했다. 그는 SNS에 “정부와 서울시 입장 중 무엇이 근시안적인지 공개토론을 제안한다”는 글을 올렸다.
그는 “60년 가까이 판잣집 지붕으로 뒤덮여 폐허처럼 방치된 세운상가 일대는 처참한 상황”이라며 “서울시의 세운4구역 재정비촉진사업은 종묘를 훼손할 일이 결단코 없다”고 주장했다.
또 “‘종묘를 가로막는 고층빌딩 숲’이라는 지적은 왜곡된 정치 프레임”이라며 “종묘에서 멀어질수록 낮은 건물부터 높은 건물까지 단계적으로 조성해 종묘와 어우러지는 랜드마크가 될 것”이라고 반박했다.
그러면서 공개토론도 제안했다. 오 시장은 “지난주에 구체적 계획을 놓고 정부와 서울시가 머리를 맞대자 제안드렸다. 소통은 외면하고 정치적 프레임을 만드는 것이 정부의 일은 아닐 것”이라며 “역사와 미래가 공존하는 서울은 어떤 모습이어야 하는지 김민석 총리와 공개토론을 제안한다”고 말했다.
한편 서울시는 지난달 30일 높이 계획 변경을 중심으로 한 ‘세운재정비촉진구역 및 4구역 재정비촉진계획 결정(변경) 및 지형도면’을 고시했다. 이에 따라 세운4구역 종로 방향 건물은 55m에서 98.7m로, 청계천 방향 건물은 71.9m에서 141.9m로 높이가 상향됐다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0