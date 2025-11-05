李 “임기내 전작권 조기회복, 한미동맹 발전 계기”

[한미, 안보협의회의]
이재명 대통령이 4일 피트 헤그세스 미국 국방(전쟁)장관을 만나 “임기 내 전시작전통제권(전작권) 조기 회복은 한미동맹이 한 단계 더 심화되고 발전할 수 있는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다. 이 대통령이 직접 임기 내 전작권 전환 계획을 밝힌 것은 처음이다.
헤그세스 만나 “우리 軍 역량 향상”
핵잠 건조 지원 결정 사의 표하기도
이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 이뤄진 헤그세스 장관과의 접견에서 “우리 군의 역량이 크게 강화돼 한반도 방어를 한국이 주도하게 되면 인도태평양 지역에서 미국의 방위 부담도 경감될 것”이라며 이같이 말했다고 대통령실 강유정 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔다.
이 대통령은 도널드 트럼프 대통령의 한국의 핵추진 잠수함 건조 지원 결정에 사의를 표하며 “원자력 추진 잠수함 확보는 한반도 방위 주도를 위한 우리 군의 역량을 크게 향상시키고 한미동맹 발전에도 크게 기여할 것”이라고 했다.
이에 헤그세스 장관은 “한국이 국방비를 증액하고 최첨단 재래식 전력 및 원자력 추진 잠수함 확보 등을 통해 국방력을 강화하려는 노력을 자랑스럽게 생각하고 적극 지원하겠다”며 “한국은 가장 모범적인 동맹”이라고 화답했다. 이어 “세계적 수준의 조선 능력을 보유한 한국과의 조선 협력 강화를 통해 선박을 공동 생산하는 방안에 대한 기대를 표명한다”고 했다.
박훈상 기자 tigermask@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0