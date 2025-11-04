동아일보

김천식 통일연구원장 사의…“李정부, 통일을 지워가고 있어”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 11월 4일 21시 44분

코멘트

글자크기 설정

김천식 통일연구원장이 28일 서울 중구 프레스센터 국제회의장에서 열린 ‘캠프 데이비드 1년과 8.15 통일 독트린’ 국제학술회의에서 개회사를 하고 있다. 2024.08.28 뉴시스
크게보기
김천식 통일연구원장이 28일 서울 중구 프레스센터 국제회의장에서 열린 ‘캠프 데이비드 1년과 8.15 통일 독트린’ 국제학술회의에서 개회사를 하고 있다. 2024.08.28 뉴시스


윤석열 정부에서 임명된 김천식 통일연구원장이 4일 사의를 표명했다. 임기를 8개월 여 남겨둔 김 원장은 이재명 정부의 통일 정책에 대해 “통일을 국민들 마음 속에서 지워가고 있다”고 비판했다.

김 원장은 이날 동아일보 통화에서 “통일이라는 가장 중요한 국가 목표를 강조하지 않고 오히려 정부가 이를 지우고 있다”며 “이재명 정부가 통일 문제에 대해 전혀 관심도 없고 반(反)통일적으로 나아가는 상황에서 국책연구기관장으로서 내가 할 수 있는 일이 없다고 생각해 사표를 내는 게 좋겠다고 생각했다”고 밝혔다.

또 “늘 밝혀왔듯 통일부 장관은 통일의 권리와 의지를 계속 강조해야 되는데 정동영 장관은 ‘평화적 두 국가론’을 얘기한다. 그건 영구 분단을 하자는 이야기”라며 정부 정책 방향과 다른 소신을 갖고 직을 유지하는 것이 어렵다고 판단했다고 설명했다.

이명박 정부에서 통일부 차관을 지낸 김 원장은 2023년 7월 통일연구원장에 임명됐다. 통일연구원은 국무총리실 산하 경제인문사회연구회 소속 국책연구기관으로 김 원장의 임기는 내년 7월 19일까지다. 앞서 김 원장은 정 장관의 두 국가론 주장을 비롯해 공개석상에서 이재명 정부의 대북 정책에 문제를 제기해왔다.

#김천식#통일연구원장#사의 표명#이재명 정부#통일 정책
신나리 기자 journari@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스