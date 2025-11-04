동아일보

北, 한미 국방 장관 JSA 시찰 때 서해로 방사포 도발

  • 뉴스1

  • 입력 2025년 11월 4일 08시 09분

코멘트

글자크기 설정

1일 한중 정상회담 때도 방사포 도발…한미 외교 행보에 맞춰 도발

김정은 북한 노동당 총비서가 미사일 발사 현장을 현지지도하는 모습.(평양 노동신문=뉴스1)
김정은 북한 노동당 총비서가 미사일 발사 현장을 현지지도하는 모습.(평양 노동신문=뉴스1)
북한이 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의부터 한미 국방 장관의 공동경비구역(JSA) 회동 등 한국의 주요 외교 일정에 맞춰 군사 도발을 지속하고 있다.

4일 합동참모본부(합참) 등에 따르면 북한은 전날인 3일 오후 4시쯤 서해북부 해상으로 방사포(다연장 로켓포) 수 발을 발사했다. 북한의 240㎜ 방사포로 추정되는데, 이는 일반탄을 사용하면 40㎞, 사거리 연장탄을 쓰면 60㎞가량 떨어진 표적까지 타격이 가능해 개성에서 발사할 경우 한국의 전방부대와 수도권이 사거리 안에 들어온다.

북한의 방사포 발사 때 한국에선 한미 안보협의회의(SCM) 참석차 방한한 피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관과 안규백 국방부 장관이 8년 만에 판문점 JSA에서 회동을 준비 중이었다. 이 때문에 일각에선 북한이 한미의 주요 외교안보 일정을 예의주시해 이에 맞춘 도발을 한 것이라는 해석도 나온다.

북한은 지난 1일 오후 3시쯤에도 북한 서해북부 해상에서 방사포 수 발을 발사한 것으로 전해졌다. 해당 방사포는 이재명 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 정상회담을 시작한 지 10여분 만에 발사된 것으로, 약 30㎞가량을 비행한 것으로 알려졌다.

지난달 22일 서울 중구 서울역에서 시민들이 탄도미사일 시험 발사 관련 뉴스를 시청하고 있다. 2025.10.22.뉴스1
지난달 22일 서울 중구 서울역에서 시민들이 탄도미사일 시험 발사 관련 뉴스를 시청하고 있다. 2025.10.22.뉴스1

북한은 경주 APEC 정상회의를 앞둔 지난달 22일과 28일에도 미사일 발사 도발을 감행한 바 있다. 지난달 22일엔 황해북도 중화 일대에서 동북 방향으로 화성-11계열인 ‘화성포-11다’로 추정되는 단거리탄도미사일(SRBM) 수 발을 발사했다. 이는 이재명 정부 출범 후 첫 탄도미사일 발사이자 다카이치 사나에 일본 총리 취임 직후 첫 도발이라는 점에서 주목을 받았다.

김정은 노동당 총비서를 만나고 싶다는 의사를 밝힌 도널드 트럼프 미 대통령의 방한을 하루 앞둔 지난달 28일엔 서해상에서 해상대지상(함대지) 전략 순항미사일을 시험 발사했다. 국방정보본부는 이어진 북한의 도발에 대해 “대남 타격 능력을 과시해 그들의 존재감을 표출하고 관심을 유도하려는 의도로 보인다”라고 평가한 바 있다.

(서울=뉴스1)
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스