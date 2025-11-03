장동혁 “李재판 오늘 다시 시작돼야…재개땐 대통령 아닌 그냥 이재명 될 것”

장동혁 국민의힘 대표는 3일 “이재명에 대한 재판은 오늘 다시 시작되어야 한다”며 이재명 대통령에 대한 ‘사법 리스크’ 재점화에 나섰다.
장 대표는 3일 국회에서 열린 국민의힘 최고위원회의에서 “이 대통령은 12개 혐의로 기소돼서 5개의 재판을 받고 있다. 그중 공직선거법 사건은 이미 대법원에서 유죄가 인정됐다. 항소심에서 내일이라도 재판을 다시 시작한다면 올해가 가기 전에 이재명은 대통령이 아니라 그냥 이재명이 될 것”이라고 말했다.
그는 “지난주 금요일에는 역사적인 판결이 선고됐다. 대장동 개발 비리에 가담한 일당 전원에게 중형을 선고하고 법정구속 했다. 법원은 대장동 개발 비리가 성남시 수뇌부의 승인 하에 이루어졌다고 판단했다. 이 대통령은 경기도지사 시절 국정감사에서 대장동 설계자는 내가 맞다고 자신 있게 밝혔다”고 했다.
그러면서 “이 대통령 스스로 대장동 설계자라고 인정했고 법원은 대장동 개발 비리가 성남시 수뇌부의 승인 하에 이루어졌다고 인정했다면 수뇌부는 결국 당시 성남시장이었던 이재명이다. 가장 중한 형이 선고되어야 하는 것은 지극히 당연하다”고 덧붙였다.
장 대표는 “긴 말 하지 않겠다. 오늘이라도 다시 재판을 시작해야 한다. 그것이 상식이고 법치이고 국민의 명령이다. 재판을 다시 시작하지 않는다면 더불어민주당은 대법원장을 몰아내기 위해 사법부를 끊임없이 능멸할 것”이라고 주장했다.
이어 “법 왜곡죄를 만들어서 이재명에 대해 유죄 판결을 하지 못하도록 판사들을 겁박할 것이다. 대법관 수를 늘려 이재명에 의한 이재명을 위한 이재명의 대법원을 만들 것이다. 대법원의 판결을 헌법재판소에 넘겨 재판 검열을 할 것이다. 이재명에 대한 판결은 항소도 상고도 하지 못하도록 할 것이다. 결국 사법부는 판사는 이재명에게 영혼까지 팔아넘기게 될 것”이라고 덧붙였다.
장 대표는 “오늘이다. 내일도 너무 늦다. 이재명에 대한 재판은 오늘 다시 시작되어야 한다”며 이 대통령 관련 재판 판사들의 이름을 호명하고 “그대들을 역사가 영원히 기억할 것”이라고 강조했다.
이날 박수현 민주당 수석대변인이 ‘재판중지법’(국정안정법) 처리는 이 대통령 재판 재개를 주장하는 국민의힘 때문이라며 형법 제324조(강요)죄로 고발하겠다고 밝힌 것을 두고는 “닥쳐, 국민이 시킨 거야”라며 날을 세웠다.
