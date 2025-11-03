韓-싱가포르 “방산-AI-금융 협력 강화”

이재명 대통령과 로런스 웡 싱가포르 총리는 2일 정상회담에서 양국 관계를 ‘전략적 동반자 관계’로 격상하고 안보와 경제 등 다방면에서 협력 공조를 강화하기로 합의했다.
이 대통령은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 폐막 다음 날인 이날 서울 용산 대통령실에서 APEC을 계기로 방한한 웡 총리와 정상회담 이후 공동 기자회견을 통해 이 같은 합의 내용을 발표했다.
이 대통령은 “전 세계의 성장과 번영을 지탱해 온 국제질서가 흔들리는 가운데 기후변화, 초국가범죄와 같은 글로벌 도전 과제 앞에서 양국 간 전략적 협력이 중요하다는 데 의견이 일치했다”고 말했다. 양국은 전략적 동반자 관계에 기초해 변화하는 경제와 안보 환경에 대처하는 한편 첨단기술 협력을 더욱 강화하고 인적 교류도 확대하기로 했다.
안보 분야에서는 방위산업 기술 공동 연구를 확대하고, ‘온라인 스캠’ 등 초국가 범죄 근절을 위해 선진 디지털·금융 인프라를 활용한 정책적 협력과 법 집행 공조를 강화하기로 했다. 경제 분야에선 한-동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 자유무역협정(FTA) 개선과 한-싱가포르 FTA 등을 통해 교역·투자를 활성화하기로 했다. 양국은 원자력 협정을 추진하는 등 원전 협력을 강화해 나가자는 데도 정상 간 공감대를 이뤘다. 이어 양국은 인공지능(AI) 등 첨단기술 공동 연구 및 기업 간 교류 활성화를 위한 디지털 협력 양해각서(MOU) 등에 서명했다.
