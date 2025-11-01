李 “北 과거보다 적대적 표현 완화…미국 역할 중요”

“北의 적대적 표현, 변화 과정에서 나오는 것으로 생각”
“남북 대화로는 한계, 美 ‘피스 메이커’ 돼야 평화 확보”
中 향해 “외부 장애 있어도 더 큰 이익 향해 나아가자”
“日 총리 아주 좋은 느낌…한일 관계 걱정 다 사라져”
이재명 대통령이 1일 “북한이 과거보다는 매우 (적대적) 표현의 강도가 많이 완화된 것 같다”고 했다. 이 대통령은 북미대화를 촉진하기 위한 ‘페이스 메이커’(pace maker)로 나서겠다는 점을 재차 강조하면서 한일, 한중 관계 개선에 대해서도 기대감을 드러냈다.
이 대통령은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 폐막일인 이날 경주 국제미디어센터(IMC)에서 진행한 내·외신 대상 기자회견에서 “싸워서 이기는 게 하책, 싸워서 이기는 게 중책, 싸울 필요 없게 만드는 게 가장 확고한 평화고 안보”라고 했다.
이 대통령은 “북측이 대한민국 정부를 의심하고 적대적으로 행동하고 있지만 이 의심과 대결적 사고를 바꾸려면 상당한 노력이 필요하다”면서 “적대적 표현을 사용하는 것도 (남북 관계가) 끝이라고 생각하지 않고 변화의 과정에서 나올 수밖에 없는 하나의 표현이라고 생각한다”고 했다. 그러면서 “북측이 대한민국 정부를 의심하고 화나고 적대적으로 행동하고 있지만 북측이 안심하고 남측을 조금이라도 믿을 수 있게 하는 선제적인 조치를 이것저것 할 수 있는 범위 내에서 하고 있다. 앞으로도 그런 노력은 계속될 것”이라고 했다.
이 대통령은 “한반도는 여전히 휴전 중이고, 휴전 협정의 당사자는 대한민국이 아니라 미국”이라며 “북한은 대한민국이 아니라 미국에서 체제 안정을 보장받아야 한다고 생각하고 행동한다”고 했다. 이어 “남북 대화로 한반도 문제를 해결하려고 해도 뚜렷한 한계가 있다”며 “북한과 미국이 대화해서 대화하면 남북 관계도 개선할 길이 열리기 때문에 트럼프 대통령이 한반도 평화를 만드는 ‘피스 메이커(Peace Maker)’ 역할을 하는 게 대한민국 평화를 확보하는 길”이라고 했다.
이 대통령은 도널드 트럼프 미국 대통령과의 두 차례 정상회담을 통해 한미 공조를 통해 도널드 트럼프 대통령과 김정은 북한 국무위원장의 대화 성사를 위한 ‘페이스메이커(pace maker)’ 역할에 나서겠다는 뜻을 강조한 바 있다.
이 대통령은 중국에 대해서는 경제적 교류와 동북아 평화 안정을 위한 협력 필요성을 강조했다. 이 대통령은 “한중 관계가 실질적으로는 관계가 완전히 정상화됐거나 회복됐다고는 보기는 어렵다”면서 “외부에 작은 장애가 있어도 이를 넘어서 더 큰 이익과 변화를 향해 나아가려고 한다”고 운을 뗐다.
이어 “한국과 중국에 다 도움이 되는 경제, 민간 교류 더 나아가 동북아 평화와 안정을 위한 역할에 대해서도 협력과 소통의 계기를 많이 만들어가려고 한다”며 “한반도 평화와 안정을 정착하는 데도 중국의 역할이 매우 중요하다”고 했다. 그러면서 “한반도가 안정돼야 동북아도 안정되고 그게 중국의 이익에 부합한다고 보고 큰 역할을 기대하고 있다”고 강조했다.
이 대통령은 APEC 기간인 지난달 30일 다카이치 사나에 일본 신임 총리와의 첫 정상회담을 가진 것과 관련해서는 “아주 좋은 느낌을 받았다”고 했다. 이 대통령은 다카이치 총리가 재임 전 야스쿠니 신사에 참배하는 등 극우 인사로 평가된 점에 대해서도 “걱정을 안 한 건 아니지만 (한일 관계에 대한) 걱정이 다 사라졌다”고 강조했다.
이 대통령은 “일본 언론도 대한민국 이재명 대통령이 당선됐을 때 극좌인데 걱정된다고 생각했을 것 같다”며 “다카이치 총리께서 개별 정치인일 때와 일본 국가의 경영을 총책임 질 때 생각과 행동이 다를 것이라고 생각하고, 달라야 한다”고 했다. 그러면서 “요즘 일본이 이재명 대통령에 대해서 별로 걱정 안 하지 않냐”며 “다카이치 총리 역시 걱정 안 한 건 아니지만 만나보니 똑같은 생각을 가진 훌륭한 정치인이라고 생각한다”고 했다.
이어 “앞으로 한일 관계는 있는 문제는 직시하고 미래를 향해 함께 손을 잡아서 한일이 손을 잡고 서로에게 도움 되는 관계로 가겠다. 가급적 자주 만나겠다”며 “셔틀외교 차원에서 다음은 제가 일본을 방문하는데, 나라현으로 가자고 말씀드렸다. 다카이치 총리도 흔쾌히 좋다고 했다”고 전했다.
