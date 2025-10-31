치킨값 다 낸 이재용 “젠슨이 시켜서 골든벨 울려”

이재용 삼성전자 회장이 31일 이재명 대통령과 만난 자리에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 정의선 현대자동차 회장과 ‘치맥 회동’을 한 것을 언급하며 이같이 말했다. 세 사람은 전날 서울 삼성역 인근 ‘깐부치킨’에서 만나 치킨과 맥주를 마셨다.
이 대통령은 이날 오후 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 방한한 젠슨 황 대표를 접견했다. 이 자리에는 이 회장과 정 회장, 최태원 SK그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등도 참석했다. 젠슨 황 대표는 “훌륭한 산업 역량을 지닌 나라는 한국 말고 어디에도 없다고 생각한다”고 말했다. 이에 이 대통령은 “우리 국민이 엔비디아 투자에 정말 큰 관심을 가지고 있다”며 “정부가 전폭 지원하겠다”고 약속했다. 엔비디아는 한국에 최신 인공지능(AI) 반도체 26만 개를 공급하기로 했다.
이 대통령은 또 전날 3자 치맥 회동을 이야기하며 “너무 관심있게 봤다”고 했다. 이어 “(식당 손님들의 음식값을 모두 지불하는) 골든벨까지”라고 웃음을 터트렸다. 엔비디아와 삼성전자, 현대·기아차 등의 시가총액을 모두 합치면 약 8300조 원에 이른다. 이에 인터넷상에선 “과연 누가 치킨값을 계산할까”라는 궁금증이 이어졌다. 젠슨 황 대표는 “오늘 저녁을 쏘겠다(Dinner is Free)”라고 외쳤으나 실제 계산은 이 회장이 했다. 당시 매장 전체 테이블 식사비는 약 250만 원이 나온 것으로 전해졌다.
이 대통령은 이 회장에게 젠슨 황 대표를 가리켜 “아주 훌륭한 친구를 두셨다”고 했다. 이 회장은 “삼성과 엔비디아는 25년 넘게 같이 일을 하기 시작했고 둘의 관계도 20년이 넘어 친구 관계”라며 “말씀하신 대로 어제 같이 치맥했고 생전 처음으로 젠슨이 시켜서 골든벨을 울렸다”고 말했다. 이를 들은 이 대통령은 “저도 그 자리에 있었어야 하는데”라며 농담했다. 그러자 젠슨 황 대표는 “들었느냐, 다음에는 대통령도 함께 할 것”이라며 “다음에는 대통령도 모시고 (치맥을) 먹자”고 제안했다.
