한동훈-장혜영, ‘새벽배송 금지’ 놓고 설전…“감성논리 vs 금수저”

전국민주노동조합총연맹(민노총)이 제안한 ‘새벽배송 금지’ 논의를 두고 한동훈 전 국민의힘 대표와 장혜영 전 정의당 의원이 정면으로 맞붙었다. 한 전 대표는 “국민의 일상을 망가뜨릴 정책”이라 비판했고, 장 전 의원은 “조악한 갈라치기”라고 응수했다.
● “민노총이 아니라 국민이 두려운 존재여야 한다”
한 전 대표는 29일 자신의 페이스북에 “민노총과 민주당 정권이 ‘택배 사회적 대화 기구’에서 새벽배송 전면 금지를 논의했다”며 “이는 국민의 일상생활을 망가뜨릴 것”이라고 강하게 비판했다.
한 대표는 “새벽배송이 금지되면 늦게 퇴근하는 맞벌이 부부와 새벽 장보기에 의존하는 약 2000만 명의 국민, 생산자와 소상공인, 배송 기사 모두 피해를 입는다”고 주장했다.
그러면서 “민주당 정권이 두려워해야 할 것은 민노총이 아니라 시장과 국민이다” “노동환경 개선 계속돼야 하지만 이런 식으로 없애버리면 오히려 노동자도 피해”라고 강조했다.
● 장혜영 “먹고살려 새벽배송 뛰는 사회, 정치가 바꿔야”
그러자 장 전 의원은 자신의 SNS에 한 전 대표의 발언을 공유하며 “장시간 노동과 야간 노동이 당연한 상시적 과로사회에 대한 문제의식이 있는 거냐, 모든 시민들의 저녁이 있는 삶, 같이 만들 책임이 한동훈 전 대표에겐 없느냐”며 반문했다.
이어 한 전 대표를 향해 “금수저 물고 태어난 한동훈 대표”라며 “자기 건강을 담보로 먹고 살기 위해 새벽배송 뛰는 노동자들이 있다. 먹고살려고 목숨 걸지 않는 사회를 만들 책임은 정치의 몫”이라고 비판했다.
그러면서 “이런 조악한 갈라치기는 문제를 풀기는 커녕 악화시킬 뿐”이라고 덧붙였다.
● 한동훈 “야간업종 다 금지할 건가”…“감성논리 훈계는 도움 안돼”
한 전 대표는 즉각 반박에 나섰다. 그는 “야간 또는 새벽에 일하는 업종은 ‘새벽배송’뿐만이 아니다”라며 “노량진 수산시장의 새벽 개장, 편의점의 24시간 영업, 야간 경비업무 등도 금지해야 하나”라고 반문했다.
이어 “새벽배송이 금지되면 야간 근무는 줄지 몰라도 배송 준비단계의 과중은 오히려 늘어날 것”이라며 “조악한 감성 논리로 국민에게 ‘모두가 새벽에 일하지 않아야 한다’는 훈계를 늘어놓는 건 도움이 안 된다”고 지적했다.
● 세번째 ‘택배 사회적 대화 기구’…새벽 배송 전면 금지 주문
이번 논란은 최근 더불어민주당 주도로 출범한 ‘택배 사회적 대화 기구’ 에서 새벽배송 금지를 주문한 데서 비롯됐다. 이같은 대화 기구는 이번이 세 번째로, 이전에 이어 심야·휴일 배송에 따른 과로사 방지 대책을 논의하고 있다.
지난 22일 민노총 산하 전국택배노동조합은 민주당, 국토교통부, 주요 택배사 등이 참석한 회의에서 △오전 0시~5시 심야배송 금지, △오전 5시 출근·오후 3시 출근의 2개 조 주간배송제 운영 등을 요구했다.
● 여론은 “새벽배송 유지” 압도적…“다시 이용하겠다” 98.9%
한편, 새벽배송을 이용하는 소비자들 대부분은 재이용 의사가 있는 것으로 밝혀졌다. (사)소비자와함께와 한국소비자단체연합이 30일 발표한 ‘택배 배송 서비스 인식 조사 결과’ 에 따르면, 새벽배송을 이용한 경험이 있는 소비자의 98.9%가 “다시 이용할 것”이라 응답했다.
응답자 중 89%는 “새벽배송은 꼭 필요하거나 있으면 좋은 서비스”라고 답했으며, 만족도 역시 71.1%로 높게 나타났다.
